親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

老公看A片卻不找老婆？別趕盡殺絕 給他一條生路吧

2018-07-05 15:31聯合新聞網 BabyHome

【文：吳娟瑜】

夢夢：我知道妳是既沮喪又生氣，因為老公下班到家不是滑手機就是把房門關緊緊。有一回忍不住好奇心，妳拿了把椅子站上去，從房間上層的小窗戶望進去，看到老公竟然是在看A片，妳氣急了。

分享

算一算，已有4個多月，老公不碰妳的身體，也不聽妳講話，偶而妳把小朋友安頓睡著了，靠近他想聊聊天，親近一下。

「我累了，改天再說！」他找個理由躲開，有時則說：「天氣太熱了，不要躺在一起。」看他閃來躲去，有一回妳大怒：「我們倆現在算什麼？」

老公居然回答：「妳心知肚明！」

老公要隱私權

妳說：「我哪知道他在說那一樁事，不好好溝通，好，現在讓我逮到看A片，看我敲門準備關他電腦，他惱羞成怒，怪罪我不給他隱私權。」

夢夢，莫怪妳會生氣，因為老公犯了兩個大錯。

第一錯，語詞閃躲，沒有誠意把話講明白，假如他能說明白：「上回妳在我爸媽面前講我很懶，只會窩在沙發看電視，讓我很生氣，我媽媽還唸了我好一陣子，為什麼妳不說兩個小朋友都是我幫忙洗澡？為什麼妳不說我每天負責倒垃圾？功勞沒有，至少也有苦勞吧！」

話點明白了，妳也有個好回應，說個抱歉或是補個謝謝都好。如今他說「妳心知肚明」，妳真的知道他在說什麼事嗎？

第二錯，男人渴望性，直接找A片，卻不找老婆，這件事頗尷尬；在妳的想法，以為自己的身材走樣，或是做愛技巧不夠火辣，莫怪老公轉移了對象。老公若有性的尷尬或困擾，其實是可以跟妳open talk，譬如：「最近加班太多，提不起勁，偶而看看，放鬆一下。」或說：「老婆，最近我需要長一點時間才能興奮，妳要幫我一點忙……。」

其實，夫妻倆在私密空間是可以講悄悄話，也可以分享雙方對「性生活」的時間、地點、技巧、反應的看法。

給老公一條生路

老公有錯，夢夢，妳也要承認自己操之過急，沒拿捏好男人的感受，做好適度的回應。

回應之一，男人對性的好奇和興趣通常超過女人，所以做老婆的，千萬不要打破沙鍋問到底，睜一隻眼閉一隻眼，讓他們自得其樂也是OK的。那是個人極為隱私的部分，就算是親如夫妻，也要尊重一下。

回應之二，當男人被發現看A片，老婆還搶著進房間要關電腦，這個舉動太激烈了。因為老婆的角色突然跳到「媽媽」的角色，強制他悔改，妳當可理解老公為何氣得跺腳，然後用「拒絕和老婆上床」來懲罰妳。

好吧！冷靜一下，不要再追著老公的尾巴，趕盡殺絕。給他一條生路，就是給妳自己和孩子一條生路。雖然他表現得幼稚！

在妳們家，A片不是核心問題，最重要的是──重新找回兩個人可以對話的感覺，請教一些他擅長的事，妳也分享一些有趣的成長，慢慢地，兩個人有話可聊，他就不怕告訴妳一些從「男孩」到「男人」的秘密，而男人和老婆之間只要有了安全感，也不怕在妳面前「示弱」了。

歡迎保持連絡，告訴我你們的進度到那裡了。祝福！

【延伸閱讀】

老公、兒子都愛偷看A片怎麼辦？

丹麥人的兩性教育 竟然有課堂上放「愛情動作片」

隱私權夫妻性教育

相關新聞

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」

2018-07-04 15:40

夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚

2018-07-04 15:31

辦婚禮及送禮，如果不砸大錢就錯了嗎？

2018-07-04 12:45

把「媽媽離世」列入家計盤算 網友罵她無血淚

2018-07-04 12:16

心情點滴／只要努力終究會被看見

2018-07-04 06:00

相處之道／讓長輩任性點

2018-07-04 06:00

家人關係／葡萄成熟時

2018-07-04 06:00

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18

以身作則最重要 劉影梅：母親愛運動 孩子才會愛運動

2018-07-03 13:25

我見我思／自己的道路自己走

2018-07-03 06:00

生活點滴／幸福角

2018-07-03 06:00

家人關係／滿載專屬的幸福

2018-07-03 06:00

值得更好的？對失戀的朋友別再說這些話

2018-07-02 14:59

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

她們的世界／伊萊莎，以圖樣創造幸福生活

2018-07-02 06:00

一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

2018-07-01 10:00

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00

我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00
看更多

熱門文章

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

連續強降雨 台28線旗山往田寮路段「坍了」

2018-07-04 16:02

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費

2018-07-04 16:10

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44

嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」

2018-07-04 15:40

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12

暑假限定 花蓮業者推3天2夜機加酒3501元起

2018-07-04 17:40

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31

張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框

2018-07-04 17:18

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

SOGO復興館全館停電15分鐘 下午5點恢復供電

2018-07-04 17:08

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

達人分享節電4妙招 每期省700元

2018-07-04 23:48

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉

2018-07-04 17:08

過期4年色素做布丁粉 3業者受害

2018-07-04 16:36

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

華航安大略線 8月底改為五班

2018-07-04 15:55

英研究：喝咖啡延年益壽 無咖啡因也無妨

2018-07-04 23:06

GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top