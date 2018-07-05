老公看A片卻不找老婆？別趕盡殺絕 給他一條生路吧

2018-07-05 15:31 聯合新聞網 BabyHome



【文：吳娟瑜】

夢夢：我知道妳是既沮喪又生氣，因為老公下班到家不是滑手機就是把房門關緊緊。有一回忍不住好奇心，妳拿了把椅子站上去，從房間上層的小窗戶望進去，看到老公竟然是在看A片，妳氣急了。

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算一算，已有4個多月，老公不碰妳的身體，也不聽妳講話，偶而妳把小朋友安頓睡著了，靠近他想聊聊天，親近一下。

「我累了，改天再說！」他找個理由躲開，有時則說：「天氣太熱了，不要躺在一起。」看他閃來躲去，有一回妳大怒：「我們倆現在算什麼？」

老公居然回答：「妳心知肚明！」

老公要隱私權

妳說：「我哪知道他在說那一樁事，不好好溝通，好，現在讓我逮到看A片，看我敲門準備關他電腦，他惱羞成怒，怪罪我不給他隱私權。」

夢夢，莫怪妳會生氣，因為老公犯了兩個大錯。

第一錯，語詞閃躲，沒有誠意把話講明白，假如他能說明白：「上回妳在我爸媽面前講我很懶，只會窩在沙發看電視，讓我很生氣，我媽媽還唸了我好一陣子，為什麼妳不說兩個小朋友都是我幫忙洗澡？為什麼妳不說我每天負責倒垃圾？功勞沒有，至少也有苦勞吧！」

話點明白了，妳也有個好回應，說個抱歉或是補個謝謝都好。如今他說「妳心知肚明」，妳真的知道他在說什麼事嗎？

第二錯，男人渴望性，直接找A片，卻不找老婆，這件事頗尷尬；在妳的想法，以為自己的身材走樣，或是做愛技巧不夠火辣，莫怪老公轉移了對象。老公若有性的尷尬或困擾，其實是可以跟妳open talk，譬如：「最近加班太多，提不起勁，偶而看看，放鬆一下。」或說：「老婆，最近我需要長一點時間才能興奮，妳要幫我一點忙……。」

其實，夫妻倆在私密空間是可以講悄悄話，也可以分享雙方對「性生活」的時間、地點、技巧、反應的看法。

給老公一條生路

老公有錯，夢夢，妳也要承認自己操之過急，沒拿捏好男人的感受，做好適度的回應。

回應之一，男人對性的好奇和興趣通常超過女人，所以做老婆的，千萬不要打破沙鍋問到底，睜一隻眼閉一隻眼，讓他們自得其樂也是OK的。那是個人極為隱私的部分，就算是親如夫妻，也要尊重一下。

回應之二，當男人被發現看A片，老婆還搶著進房間要關電腦，這個舉動太激烈了。因為老婆的角色突然跳到「媽媽」的角色，強制他悔改，妳當可理解老公為何氣得跺腳，然後用「拒絕和老婆上床」來懲罰妳。

好吧！冷靜一下，不要再追著老公的尾巴，趕盡殺絕。給他一條生路，就是給妳自己和孩子一條生路。雖然他表現得幼稚！

在妳們家，A片不是核心問題，最重要的是──重新找回兩個人可以對話的感覺，請教一些他擅長的事，妳也分享一些有趣的成長，慢慢地，兩個人有話可聊，他就不怕告訴妳一些從「男孩」到「男人」的秘密，而男人和老婆之間只要有了安全感，也不怕在妳面前「示弱」了。

歡迎保持連絡，告訴我你們的進度到那裡了。祝福！

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