生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00 聯合報 陳良慧



圖／倩 分享 facebook

老爸二度中風後，大家心中都有個底──年近八十六歲的老爸，來日不多了！

點心時間，屋內一片祥和，老媽輕聲問老爸：「趁你現在腦筋清楚，你有沒有想過以後的事打算怎麼處理？」任何人聽了，都知道是身後事。

原本開心吃蛋糕的老爸，瞬間收起笑容，不肯開口。老媽急急追問：「趁孩子都在，你趕快講，你不講，孩子以後怎麼替你處理？」見老爸依舊沉默以對，我岔開話題，「等下還有水果喔！」妹妹也接腔：「今天陽光不錯，等下去中庭散個步好了。」

幾日後，同樣是氣氛甚好的點心時間，老爸難得開了金口向老媽道謝：「謝謝老婆，這輩子讓妳辛苦了！」見著老媽吃驚的神情，我忽然覺得這是個好時機，先講了幾件辦公室的趣事讓氣氛更活潑，接著我話鋒一轉：「我同事說她過世後想叫兒女直接把她扔到海裡餵魚就行了，省事又可滋養大海。結果被她女兒吐槽，說租船要申請，費用也不便宜，說不定還會被關到監獄，因為違反法律，惡意棄屍。」

「所以，要死還不能亂丟屍體喔？」見老媽被我逗笑，我接著說：「我死後，不想要繁文縟節，愈簡單愈好，直接樹葬，我可以接受。」然後問她：「媽，妳喜歡哪種方式？」老媽表示她也能接受樹葬，最好辦完一切後事，再通知舅舅和阿姨。我笑著說：「那妳要記得先跟舅舅阿姨說清楚，不是我們不通知他們，而是妳的意思，要不然我們這些晚輩會挨罵。」我又問妹妹，她馬上回答：「我也愈簡單愈好，三連號，也選樹葬。」

只剩老爸還沒參與這個話題，我故作輕鬆地問：「爸，那您呢？」我一面提議一面仔細觀察他的表情：「跟馬英九辦他爸爸的葬禮一樣簡單，怎麼樣？還是跟伯父的葬禮一樣隆重熱鬧？」見老爸嚴肅的神情在聽到「隆重熱鬧」四個字後稍微放鬆，我重複一遍向他確認：「跟伯父一樣，好嗎？」老爸終於點了頭。

事後與醫生談起這件事，才大略得知老爸或許如久病之人，害怕死亡這件事才遲遲不開口。之後得知朋友同樣不敢詢問高齡九十三歲的公公，便建議她比照辦理，但最後開口的人，還是自家兒女最妥當！