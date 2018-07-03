以身作則最重要 劉影梅：母親愛運動 孩子才會愛運動

2018-07-03 13:25 聯合新聞網 BabyHome



【採訪：韋冠宇／ 攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌】

我國孩童肥胖比例相當高，曾數年蟬聯「亞洲最胖」寶座，為不容忽視的健康問題。國立陽明大學護理學院院長劉影梅教授長期致力於推廣正確的運動觀念，如今盛行率已顯著下降，名次亦降至亞洲第四；劉影梅院長表示同時身為母親與健康領域專業人士，以愛孩子一般的心情來關心國人健康，是「母親」這個角色最好的發揮。

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經過長時間努力 台灣已不再是「亞洲第一胖」

由於教育部將學校衛生研究中心設置於國立陽明大學，劉影梅院長在擔任中心主任期間，就觀察到台灣孩童健康狀況不甚理想，尤其在肥胖、近視、齲齒方面的比例更是居高不下；經過長期的努力，才有了明顯的改善。

「十幾年前，台灣學童肥胖比例為亞洲第一，近視更是世界第一，有『近視王國』之稱。藉著多年的推廣、宣導，國人觀念的改變，現在我們是『亞洲第四胖』，近視也降為世界第二。雖然盛行率仍然很高，但我們也展現了得以從谷底爬升的學術知識與執行的力量。」

運動好處多 情緒、專注力、視力都能改善

運動的重要性是眾所周知的，除了普遍認為可以幫助肢體發展及體力培養，劉影梅院長指出，運動對於心理方面也大有助益。「經過研究，我們發現人在運動時，腦部會分泌『腦內啡』、『多巴胺』這些物質，可以讓情緒穩定，並且增加專注力，因此多運動的孩子，對學習效果是有正面影響的。」

除此之外，很多家長不知道，運動對視力的提升也有長遠幫助。劉影梅院長說明，孩童近視的主因為姿勢不良造成「長時間、短距離」用眼，而姿勢不正確又來自於核心肌群能量不足所導致，因此從事能夠加強核心肌群的運動，會間接改善近視的問題。

「核心肌群的強化重點在於腰部及腹部，其實只要多走路、多跑步就能鍛鍊這個部位的力量。然而，現在很多孩子上下學都是由家長開車或騎車接送，走路的機會大幅減少，普遍就有核心肌群力量不足的情形，所以我們會鼓勵家長多讓孩子走路上下學；另外也可帶孩子一起做護眼元氣操，可同時幫助孩子兼顧眼睛健康與核心的肌力。」

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重量訓練加上有氧運動更有減肥效果

關於自己固定從事的運動項目，劉影梅院長表示有一段「進化史」，隨著需求的不同，而從事強度不同的運動。「我投入這個領域之後，開始騎固定式腳踏車，後來逐漸覺得強度不夠，再買了可調整坡度的跑步機。但由於工作的關係，一整天的久坐時間太長，我就開始加做對減肥更有幫助的『重量訓練』。」

劉影梅院長表示，重量訓練雖然可能增加體重，但增加的是肌肉質量，把身體的「白肉」變成「紅肉」。對年紀稍長的人來說，「肌少型」的肥胖對健康是有危害的，為此她從原本做各式各樣的有氧運動，到現在已能做高強度的重量訓練。

在倡導國人培養運動習慣的同時，劉影梅院長認為在一個家中，能夠影響孩子運動的就是母親。「媽媽和孩子相處的時間通常比較多，我們的研究也發現，如果母親愛做運動，孩子才會愛做運動。身為一個母親，我像愛孩子一樣愛我們的國人，以這樣的心情推廣運動，我認為這是母親最好的角色發揮。」

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劉影梅心中的「媽媽力」：

「母親」是我從事護理工作的源頭，我相信nursing就是母親最重要的功能，而如何將這樣原始的能力發展為一項專業，就是我終生追尋的目標。我認為具備著母親這樣的身分，再加上專業的訓練，我就能夠體會每一位媽媽、每一位關心國人健康的專業人士，如何扮演自己的角色，為整個國家、民族而貢獻，這是支撐我努力不懈的最大動力。

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