女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33 聯合新聞網 BabyHome



【採訪：武美齡／攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌】

人本教育基金會副執行長謝淑美育有一女，同時擔任森林小學生活主任，推動「教育應該以人為本」的教育觀超過25年。謝淑美認為「陪伴」是親子關係最重要的一環，女兒從森林小學銜接國中首次面對升學壓力，身為母親，她每天堅持做2件事陪伴。

俠女性格就讀法律系，卻對未來感到徬徨

謝淑美自小有俠女性格，看到包青天、女俠片特別興奮，一心想斬妖除魔的她起初覺得法律系應該適合自己，就讀後卻發現和想像不同。「我問同學未來想做什麼『事』，大家談的都是考高考、當律師、法官、取得某種資格，我開始覺得這種氛圍不是我想要的。」

謝淑美對未來感到徬徨，直到和父親長談後獲得強大心靈力量，父親告訴她：「我是開鞋工廠的，最多只能幫你把鞋納厚一點，至於要走什麼路，只有你能決定。」

其後，謝淑美偶然在大學校園中瞥見人本教育基金會的師資培訓海報，加入培訓時發現「從來沒看過大人那麼認真談論一件理想性的事」，因此決定加入基金會，負責處理校園申訴案、推廣教育理念、推動「與孩子們立約」社會運動，呼籲成年人為自己及將來的孩子們立下不打罵的誓約。

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森林小學 拓展女兒眼界

加入人本的第二年，謝淑美前往基金會創辦的森林小學擔任生活老師，陪伴孩子渡過住校生活，教導孩子照顧自己、同儕相處，以及想家、碰到衝突如何處理。

謝淑美與森林小學的緣分不僅止於此，她在校內認識了另一半，成為森小老師的配偶；女兒辜雙羽也念森小，她因此成為森小家長。「在這裡我看到孩子的力量好大，他們有照顧自己和愛別人的力量，在教育工作中讓我最感動的，就是看到這種人性的展現，不管來自孩子、老師或家長，就覺得充滿希望。」

森林小學沒有小考、段考，重點在於讓孩子學會，而不是把他考倒。談到女兒就讀過程，謝淑美有滿滿回憶，分享女兒在森小的世界無限寬廣、開拓眼界，例如6年級老師專長為動物保護，帶孩子們讀《白鯨記》，暢談談人和動物的關係，改變孩子對動物的刻板觀點。而與同學6年一起成長，也替女兒累積了看人的厚度，「她了解人有開心、不高興的情緒，甚至使惡的時候也可以理解，因此讓她待人很寬厚。」

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人生首次考試，趣事一籮筐

許多家長對「森林小學銜接一般國中，孩子如何適應」的議題感到好奇，謝淑美表示對森小孩子來說，進入一般國中是「下山修行」，既期待又怕受傷害。「從新生訓練開始，起立、排隊，他們都覺得這在做什麼？好有趣！」

人生首次寫考卷，森小孩子也有許多特別反應，例如有孩子一個字都沒寫，老師要求起碼選擇題猜一猜，孩子回答：「你不是要看我會不會嗎？若我猜了你怎麼知道我學會了沒？」另一種孩子則認為「我都會了幹嘛寫？」

謝淑美的女兒目前就讀北一女中，剛進國中也曾在「考試」這門課題上受挫，「因為和過往的學習方式不同，她頗受打擊，很不甘願，覺得自己不是學不來的人，為何為考成這樣。」在謝淑美的陪伴及鼓勵下，女兒信心增強並慢慢進步，「她保有很好的態度，上課絕對認真聽，因為不想回家浪費更多時間，加上考試前多看一下，成績都可以保持得不錯。」

謝淑美投入社會運動不餘遺力，當年她披上婚紗聲援蘇建和案；成為母親後，也帶著女兒參加反核遊行。（圖片提供／謝淑美） 分享 facebook

陪伴的力量，讓孩子更穩定

謝淑美認為「陪伴」是親子關係最重要的一環，自懷孕後每天和肚裡的女兒聊天，嬰兒時期也常抱著孩子說話，「不管她聽不聽得懂，我看到什麼就跟她講，所以她長大以後語文能力不錯，很能表達自己，我們也擁有『對話的能力』，成為彼此的好夥伴。」

謝淑美（右1）帶著當年未滿1歲的女兒，與人本教育基金會同事一起上班。（圖片提供／謝淑美） 分享 facebook

女兒面對升學壓力，謝淑美每天堅持做兩件事陪伴：幫女兒做早餐、陪伴一起上學，希望給予孩子支持的力量，同時在上學的途中散步聊天，也可以察覺孩子的心情狀況，「只要人穩住了，其他細節慢慢適應不是問題。」

平日，謝淑美最愛和孩子一起看書，笑稱家裡的書多到「地震可能會被書壓死」，並從小念繪本給孩子聽，甚至念到嗓子啞；母女一起去逛書店，常逛到入迷走出不店家大門；即使家裡的書已經爆滿，母女還是忍不住又買一疊回去。「我們看書的範圍很廣，漫畫、小說也看，有時坐捷運無聊，她會開始考我，哪個角色是哪本書的誰，或分享對內容的觀點。」

身為獨生子女家長，謝淑美也提到「不要用物質滿足、管控小孩」，強調獨生子女缺乏的是「情感上的陪伴」，因此需要更用心對待。

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【謝淑美心目中的媽媽力】

孩子讓我對自己有更深的認識，尤其是在自己比較不行的那一面。我從小個性比較自以為是，覺得任何事「只要我想會，就一定可以會」，可是因為女兒，讓我知道自己並非萬能。

女兒還是baby時，我因餵母奶睡眠不足加上工作忙，曾有一次半夜女兒哭醒，我因負面情緒而不甘願的抱著女兒，先生沒見過我這樣，趕緊把孩子抱過去，更讓我覺得備受打擊，心想：「你把我當怎樣的人？」後來我到廁所看著鏡子，問自己到底怎麼了，才發現「我累了」，之後趕緊恢復情緒重新安撫女兒。那次經驗讓我了解，自己也有不行的時候，照顧自己很重要，也發現媽媽力量果然很大。

媽媽有一種力量，可以給予生命也可以剝奪生命，媽媽的接納和了解給孩子最大的生命力，可是媽媽如果否定、打擊小孩，或批評、不信任，其實也傷小孩最深。

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