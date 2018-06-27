全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42 聯合新聞網 BabyHome



【採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌 圖片：三寶媽】

全心照顧孩子與家庭的全職媽媽，整天打理著孩子生活起居和家事，壓力不比職業媽媽小，若無適當紓壓，厭世情緒可能會一發不可收拾。育有三胞胎的三寶媽，面對尚在襁褓之年的女兒們，同樣累積了許多負面情緒；藉著在網路上記錄育兒點滴，不僅找到了壓力的出口，也交到很多朋友，讓三寶媽與社會再度接軌，享受著身為媽媽的充實感。

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由於人工生殖科技進步，雙、多胞胎在今日相當常見，但是自然受孕三胞胎在醫學上的機率僅為兩億分之一，比中樂透還低；三寶媽在孕期第八週時去產檢發現有三個心跳，和先生兩人都感到無比錯愕。

不知是否為懷上三胞胎之故，三寶媽表示在孕期最難受的就是害喜，嚴重到無法進食、喝水，進入孕期第三個月的時候，體重已經掉了整整十公斤，到第四個月已經瘦成了皮包骨。「那時候只有肚子是鼓的，其他部位都很瘦，連來看我的同學都認不出我了。先生當時還幫我做了很多料理，但我還是吃不下，只能靠媽媽奶粉和打點滴來補充營養。」

後期由於胎兒壓迫到脊椎，影響睡眠，三寶媽在孕期三十五週又四天的時候，請醫生安排剖腹產。三姐妹當中，老么體型特別小，出生時僅有1,162公克，在醫院住了兩個月才出院。「大概是搶不贏，營養都被姐姐們吸收，生完之後主治醫師跟我說，如果再晚個兩、三天生產，最小的可能就保不住了。」

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三寶媽曾經是普通的上班族，因為懷孕帶來的不適而辭去工作全心養胎，三胞胎出生後繼續當全職媽媽，孤立無援的忙碌生活，除了照顧孩子的吃喝拉撒與家事之外，沒有任何休閒時間，有一陣子感到壓力相當大。

「後來有朋友建議我經營部落格，放孩子的照片，我就開始幫她們照相，記錄成長過程，漸漸有一些粉絲、網友和我互動，給我反饋，就幫我找到了情緒的出口。在這個過程也認識了很多朋友，讓我覺得其實網路上的朋友也是很真實、很有溫度的。」

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現在三胞胎「智智、真真、美美」已經就讀小學二年級，三寶媽就更能安排自己的休閒，除了固定規劃運動時間，也會到圖書館擔任志工。「因為全職媽媽的關係，有一段時間我有點害怕與人接觸，所以想藉這樣的方式，慢慢走出自己的房間，和社會多一些接觸。」三寶媽持續用心記錄三個孩子的成長過程，有機會就盡量帶她們去旅遊，創造美好的親子回憶。

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三寶媽心中的「媽媽力」

有了孩子之後，不但朋友變少，出去玩的時候也是心繫孩子，到了某個時間就要趕著去接小孩放學，都不能很盡興；但是心智方面變得很堅強，不會的都要學會，以前根本不可能六點半就起床，也不會打掃、煮飯，現在為了孩子都能自動起來，我覺得很多東西，時間到了就會了。

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