親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42聯合新聞網 BabyHome

【採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌 圖片：三寶媽】

全心照顧孩子與家庭的全職媽媽，整天打理著孩子生活起居和家事，壓力不比職業媽媽小，若無適當紓壓，厭世情緒可能會一發不可收拾。育有三胞胎的三寶媽，面對尚在襁褓之年的女兒們，同樣累積了許多負面情緒；藉著在網路上記錄育兒點滴，不僅找到了壓力的出口，也交到很多朋友，讓三寶媽與社會再度接軌，享受著身為媽媽的充實感。

分享

由於人工生殖科技進步，雙、多胞胎在今日相當常見，但是自然受孕三胞胎在醫學上的機率僅為兩億分之一，比中樂透還低；三寶媽在孕期第八週時去產檢發現有三個心跳，和先生兩人都感到無比錯愕。

不知是否為懷上三胞胎之故，三寶媽表示在孕期最難受的就是害喜，嚴重到無法進食、喝水，進入孕期第三個月的時候，體重已經掉了整整十公斤，到第四個月已經瘦成了皮包骨。「那時候只有肚子是鼓的，其他部位都很瘦，連來看我的同學都認不出我了。先生當時還幫我做了很多料理，但我還是吃不下，只能靠媽媽奶粉和打點滴來補充營養。」

後期由於胎兒壓迫到脊椎，影響睡眠，三寶媽在孕期三十五週又四天的時候，請醫生安排剖腹產。三姐妹當中，老么體型特別小，出生時僅有1,162公克，在醫院住了兩個月才出院。「大概是搶不贏，營養都被姐姐們吸收，生完之後主治醫師跟我說，如果再晚個兩、三天生產，最小的可能就保不住了。」

分享

三寶媽曾經是普通的上班族，因為懷孕帶來的不適而辭去工作全心養胎，三胞胎出生後繼續當全職媽媽，孤立無援的忙碌生活，除了照顧孩子的吃喝拉撒與家事之外，沒有任何休閒時間，有一陣子感到壓力相當大。

「後來有朋友建議我經營部落格，放孩子的照片，我就開始幫她們照相，記錄成長過程，漸漸有一些粉絲、網友和我互動，給我反饋，就幫我找到了情緒的出口。在這個過程也認識了很多朋友，讓我覺得其實網路上的朋友也是很真實、很有溫度的。」

分享

分享

現在三胞胎「智智、真真、美美」已經就讀小學二年級，三寶媽就更能安排自己的休閒，除了固定規劃運動時間，也會到圖書館擔任志工。「因為全職媽媽的關係，有一段時間我有點害怕與人接觸，所以想藉這樣的方式，慢慢走出自己的房間，和社會多一些接觸。」三寶媽持續用心記錄三個孩子的成長過程，有機會就盡量帶她們去旅遊，創造美好的親子回憶。

分享

分享

三寶媽心中的「媽媽力」

有了孩子之後，不但朋友變少，出去玩的時候也是心繫孩子，到了某個時間就要趕著去接小孩放學，都不能很盡興；但是心智方面變得很堅強，不會的都要學會，以前根本不可能六點半就起床，也不會打掃、煮飯，現在為了孩子都能自動起來，我覺得很多東西，時間到了就會了。

分享

【延伸閱讀】

想改行當全職媽媽嗎？年薪居然有426萬！

臉書營運長：辭職當全職媽媽，不必是每個女人的選項

全職媽媽
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是

2018-06-25 11:19

父母感情好愛放閃 她意外揭開爸爸不離身護身符秘密

2018-06-25 10:50

思念之情／煎成思念

2018-06-25 06:00

賞文迴響／異姓兄弟見真情

2018-06-25 06:00

心情點滴／歲月之擔

2018-06-25 06:00

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

因兒子病症而創足球社 她觀察：勝負之外的收穫無價

2018-06-20 11:29

別小看運動潛在正向力！能讓孩子EQ更強大 還有這5個心理發展效益

2018-06-20 10:30

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

2018-06-19 12:50

8月結婚…準岳母逼簽婚前契約 男怒：遇詐騙集團？

2018-06-19 09:55

婚姻故事／下輩子等我喔

2018-06-19 06:00

家人關係／父親的眼淚

2018-06-19 06:00
看更多

熱門文章

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

雲林懸浮微粒濃度降低 改善率全國第二

2018-06-26 12:59

露營風吹到遊樂園！六福村首度推出限量星光露營

2018-06-26 16:49

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

沒機會回家 小男嬰染腸病毒16天病逝

2018-06-26 14:10

超商啤酒來襲！全家25款獨賣啤酒 7-11請來杯緣子

2018-06-26 15:53

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

果東法師將退位 果暉法師繼任為法鼓山第六任方丈

2018-06-26 17:08

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

影／遠航召考空服員 錄取率1.44%

2018-06-26 11:35

再聯名BAN.DO！星巴克話題新品 7月3日開賣

2018-06-26 16:16

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top