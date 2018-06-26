小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38 聯合新聞網 綜合報導



超商店員結帳、收款、訂貨樣樣精通，被很多人視為超人。圖片來源／聯合報系資料照片。 分享 facebook

情侶相處久了，彼此之間價值觀的差異也會慢慢浮現。一位在便利商店當店員的女性網友在網路社團「靠北男友」上提問：「做7-11有很丟臉嗎？」她說自己從高中畢業後就開始現在這份工作，跟現在店長合作將近13年，和同事們也都相處愉快，因為資深除了店長外她有資格決定任何事情，但是男友和他的家人都覺得這個工作沒前途。

她分析這份工作的優勢「月薪34K，離家不到五分鐘，每天只工作8-9小時」，自認這樣的待遇並不算差，但男友和家人都覺得還不如去做業務助理或辦公室內勤，讓她疑惑「因為是便利商店，所以覺得沒有前途嗎？」

網友們普遍認為職業不分貴賤，問題出在「愛情值得考驗」，強調對正當職業有意見的男友「有偏見」。不少人對這份工作的投資報酬率感到羨慕不已，「領34k比很多坐辦公室的多很多」、「打趴好多行政助理」，並且認為「能做小7那麽久，相信有一定的應對能力」、「超級崇拜超商店員，你們超屌什麼都會」，有了13年的實戰經驗「再過幾年，也許妳就是好幾間7-11的加盟主了」。還問有意見的男友做的是多有前途的工作？如果男方職業很好「不是更不必計較女生做什麼工作了嗎？」建議「工作自己做的開心有錢賺就好了」不用在意別人的看法，至於男友「換一個就好了」。