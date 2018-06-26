親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38聯合新聞網 綜合報導

超商店員結帳、收款、訂貨樣樣精通，被很多人視為超人。圖片來源／聯合報系資料照片。
超商店員結帳、收款、訂貨樣樣精通，被很多人視為超人。圖片來源／聯合報系資料照片。
分享

情侶相處久了，彼此之間價值觀的差異也會慢慢浮現。一位在便利商店當店員的女性網友在網路社團「靠北男友」上提問：「做7-11有很丟臉嗎？」她說自己從高中畢業後就開始現在這份工作，跟現在店長合作將近13年，和同事們也都相處愉快，因為資深除了店長外她有資格決定任何事情，但是男友和他的家人都覺得這個工作沒前途。

她分析這份工作的優勢「月薪34K，離家不到五分鐘，每天只工作8-9小時」，自認這樣的待遇並不算差，但男友和家人都覺得還不如去做業務助理或辦公室內勤，讓她疑惑「因為是便利商店，所以覺得沒有前途嗎？」

網友們普遍認為職業不分貴賤，問題出在「愛情值得考驗」，強調對正當職業有意見的男友「有偏見」。不少人對這份工作的投資報酬率感到羨慕不已，「領34k比很多坐辦公室的多很多」、「打趴好多行政助理」，並且認為「能做小7那麽久，相信有一定的應對能力」、「超級崇拜超商店員，你們超屌什麼都會」，有了13年的實戰經驗「再過幾年，也許妳就是好幾間7-11的加盟主了」。還問有意見的男友做的是多有前途的工作？如果男方職業很好「不是更不必計較女生做什麼工作了嗎？」建議「工作自己做的開心有錢賺就好了」不用在意別人的看法，至於男友「換一個就好了」。

便利商店超商兩性關係
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是

2018-06-25 11:19

父母感情好愛放閃 她意外揭開爸爸不離身護身符秘密

2018-06-25 10:50

思念之情／煎成思念

2018-06-25 06:00

賞文迴響／異姓兄弟見真情

2018-06-25 06:00

心情點滴／歲月之擔

2018-06-25 06:00

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

因兒子病症而創足球社 她觀察：勝負之外的收穫無價

2018-06-20 11:29

別小看運動潛在正向力！能讓孩子EQ更強大 還有這5個心理發展效益

2018-06-20 10:30

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

2018-06-19 12:50

8月結婚…準岳母逼簽婚前契約 男怒：遇詐騙集團？

2018-06-19 09:55

婚姻故事／下輩子等我喔

2018-06-19 06:00

家人關係／父親的眼淚

2018-06-19 06:00

生活去聞／破梗王與爆料王

2018-06-19 06:00

家人關係／等候

2018-06-18 07:07

生產點滴／產前滑步機

2018-06-18 07:07

端午點滴／花生米粽子

2018-06-18 07:06
看更多

熱門文章

拍板！台灣獼猴等8種保育類動物 降為一般類

2018-06-25 20:04

願景／照顧者：送媽媽去機構不得已 長輩說我殘忍

2018-06-25 20:50

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

夏天不玩水要幹嘛！全台10大戲水區媲美水上遊樂園

2018-06-25 16:53

加拿大航空開航周年 台北飛北美來回含稅2萬有找

2018-06-25 17:07

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

願景／家戶變多家人卻少 未來在家安老恐成奢求

2018-06-25 21:06

能開吃獼猴了？ 林務局：錯誤觀念 最高罰30萬

2018-06-25 22:48

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

果真最美的風景！亞洲旅客對台印象 安全有人情味

2018-06-25 20:13

做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43

金石堂城中店熄燈 重南另一家書店執意堅守「城市最美風景」

2018-06-26 07:41

願景／長照2.0居服公式化 論件計酬少了人味

2018-06-25 21:07

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

今日星座運勢／雙子 樂觀面對任何事 計畫易生變

2018-06-26 00:00

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

健康名人堂／挑戰質子治療 值得醫界反思

2018-06-26 00:52

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

飛機便當、高樓餐盒！昇恆昌、台北101搶攻用餐商機

2018-06-25 16:20

台北、花蓮、高雄都發高溫燈號 吳德榮告訴你為什麼

2018-06-26 07:53

為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50

保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

影／歐洲的後花園！台灣人赴歐旅遊 荷蘭躍第三大國

2018-06-25 17:48

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

梅根粉底7月開賣 Dior專業後台彩妝未上市先轟動

2018-06-25 21:54

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

今天氣晴朗各地高溫炎熱 注意防曬

2018-06-26 05:08

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

雙贏彩第107055期頭獎 1注中獎

2018-06-25 22:34

網傳2030年淘汰全部燃油車 環保署澄清

2018-06-25 20:25

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

新測量法研究證實 吃太鹹會得心臟病

2018-06-25 18:17

森鐵明復駛 人車爭議仍未解

2018-06-26 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top