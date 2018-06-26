心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00 聯合報 郎英



圖／陳佳蕙 分享 facebook

伍老師是我的忘年之交，她很喜歡吃辣椒，紅咚咚的辣椒整條塞進嘴裡也面不改色。她總說，那種電流奔竄全身的舒暢感，用這四個字形容最貼切──爽得過癮。

她的歲數當我媽綽綽有餘，精力卻比我還旺盛，個性豪爽、不拘小節。對她，我是又敬又佩，開始嘗試吃辣也是受其影響，但只敢嘗小辣。不過當心情不好、天冷畏寒、苦悶乏味想尋點刺激時，來份椒麻雞、麻辣鍋、辣炒年糕……嘴唇舌頭酥酥麻麻的，會讓我忘掉不開心的事，神奇療效屢試不爽。

有日去早市，看見菜攤有堆辣椒小山，鮮紅欲滴，可愛模樣撩動沉寂神經，下意識抓了一把，想著：「如果家裡種盆辣椒，想吃就摘，無毒有機又方便。」

返家後，我挽起袖子大展身手。先去蒂頭，剖開椒身，洗淨後剪碎切丁，留待日後烹調加料，摳取出來的辣椒子就拿到庭院挖土栽種。忙了半天終於搞定，正當善後沖洗汙泥時，突然感到雙手火辣辣的，而且愈來愈不舒服。

想當綠手指卻換來噴火紅手指？趕緊上網求救：「辣椒辣手如何消除？」哇，慘了！

「切辣椒要帶手套？」我是纖纖十指上場，赤裸裸耶。

「塗抹酒精、清涼牙膏、食用醋或熱水沖洗去除辣椒鹼？」我試擦都沒用，洗熱水更是痛。

「辣，是痛覺不是味覺，有神經的地方就能感受到辣？」喔，我還以為只有嘴巴和眼睛會怕嗆辣。

反覆檢查手心手背，毫無傷口或異狀，可就是椎心刺骨的灼疼，像扎滿仙人掌細刺，又像火油潑淋，稍微觸碰就痛，完全無法拿東西，更別說是握筆寫字了。「狠辣」、「毒辣」，都無法形容萬分之一。

束手無策下，只好反其道而行，冰敷交替浸泡冷水，暫時緩解些許痛苦也好。四小時過去，似乎好了些，只剩指尖麻麻的，心想辣椒素該退得差不多了吧？啥事也幹不了，不如早點休息唄！哪知淋浴後辣痛感捲土重來，只好再取冰塊伺候，折騰了一整晚才脫離苦海。那天自視滑稽呆樣，真是又糗又好笑。

此次慘痛經歷，算是開了眼見識到辣椒威力，也學會凡事不能太「靠勢」，即便是不起眼的辣椒子，過於草率輕敵，終將惹禍上身，懊悔莫及。想到這兒，不禁憶起伍老師咬著滿口辣椒的畫面，那滋味，是不是很「痛快」？