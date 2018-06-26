防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00 聯合報 溫小平



媽媽手術後，體力漸漸衰退，無法像往常一樣跟我到國外遊山玩水。我擔心她待在家、缺乏活動後衰老的速度會更快，同時醫生也提醒，增加新事物的刺激讓腦部多活動，可以預防失智症發生的機率。

於是，我跟媽媽相約看電影。因為我要照顧孫子女，他們十點入睡後才有空閒，只好看午夜場；幸好住家附近就有電影院，有時只有幾位觀眾，簡直像包場。散場後，我還喜歡和媽媽吹著晚風，一邊聊天一邊散步回家。

對九十歲的媽媽而言，看書傷眼，她的聽力也衰退許多，若看連續劇打發時間，一演就是幾十集，太吃力；改看電影既省錢又省力，銀幕、音效都比電視清楚，觀影幾次後，她也愛上了電影。

劇情片節奏緩慢，媽媽比較能進入，我會趁機挑選跟疾病或死亡相關議題的電影，如《我想念我自己》、《人生無限露營車》等來跟她對話，或是挑選《樂來越愛你》、《大娛樂家》等輕鬆性質的歌舞片放鬆她的心情。

至於驚悚片或科幻片，媽媽擔心會影響睡眠，一開始比較排斥，可是當她知道這是年輕人喜歡看的類型，便也欣然觀賞，說要「跟上潮流」，於是前陣子我們看了劇情懸疑的《獵殺星期一》，她說比打麻將更有趣。

至於賣座的「復仇者聯盟」系列，快節奏讓她目不暇給，雖然無法記得所有角色，但她只要清楚哪些主要角色是好人或壞人就夠了，照樣能看得津津有味，而且會像個「問題老媽」不斷提問，顯然刺激腦部的作用挺不賴！

帶媽媽看電影時，我會特別挑選座位，中段後兩排視野正好，走道又靠近出口，若看到一半媽媽想如廁，不必繞路，直接下階梯就行。

美麗的夏天已然來到，電影院既有冷氣又有好看的午夜場，這回換媽媽問我：「最近有沒有好看的電影啊？」我家雖沒有緊急救援的地表最強老爸，卻有一位能跟女兒看午夜場電影的地表最強老媽。