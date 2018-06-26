美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00 聯合報 吳芳枝



外婆家在彰化北斗，每次前去探望，我總藉機大快朵頤讓人垂涎的北斗肉圓、洪瑞珍花生酥、李老城肉乾……外婆還會準備一樣特別的禮物讓我帶回家，食物串起的親情，是打從心底湧出的幸福滋味。

平素遠庖廚的外公，此時會在大清早上市場買好幾斤狗母魚，然後陪著外婆一起烹煮。狗母魚肉質細緻，但魚刺多，因此價錢便宜；記得小時候我並不喜歡，但若製成狗母魚鬆，金黃色澤與濃郁的香氣，令人喜愛。

首先把魚的頭尾內臟去掉，清洗乾淨後切段，鍋中放入少許油、鹽、糖、醬油，和能蓋過魚身一半的水，煮沸後放入薑片，再把狗母魚放進鍋裡，待湯汁煮滾後轉為小火慢慢熬煮，並用鍋鏟不斷翻炒，同時先把大塊的魚刺挑出來。要注意手不能停，否則會燒焦，直到狗母魚骨肉分離，汁也收乾了，呈現金黃的色澤，濃郁的香氣便撲鼻而來。

醬油的甘甜和魚肉的鮮美，混合成的美味降伏了味蕾。沒有防腐劑或人工香料等化學添加物，是珍饈也比不上的好滋味。

炒好的魚鬆魚刺還很多，得精挑細揀，外公戴著老花眼鏡坐在光亮處，把細小魚刺一一挑出來的身影，一直存在我的記憶裡。

數次因嘴饞央求母親做狗母魚鬆，但母親總嫌挑魚刺太費工而作罷，成年後我嘗試做了幾次，或許是廚藝不精，總覺得少了一味。我想念外公外婆的狗母魚鬆，是誰也無法複製的思念味道，也是我心中的第一名。