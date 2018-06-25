分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是

從親密關係暴力，到性侵未遂的殺害，為什麼接受女方的拒絕，會是那麼艱難的事？

不到一個月，台灣社會出現兩起分屍案，一起發生在情侶討論關係走向，另一起則是女方抵抗性侵，兩個女生，就這樣被殺害了。

兩起殺人案件，前者是彼此伴侶，後者則是老師／學員關係，關係雖不同，但仍有共同處。兩者除了分別是「男加害、女被害」的性別暴力型態，另一個共通點，則是加害動機為（男方）無法承受被拒絕、女方不如他所想像，無法承受女方不能給他想要的關係。

台北市華山大草原發生震驚社會分屍案，警方在案發的小木屋採證。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

事實上，這一個月之間，台灣發生一共四起「情殺案」，都是異性戀男性殺害現任／前任女伴，情境則多是求復合不成。

前篇性別觀察，我們討論親密關係暴力與性別暴力之間的關係，從數據面看見這不只是暴力問題，更是性別問題。

根據行政院衛生福利部統計：親密關係暴力的施暴者生理性別，98.9% 為男性，1.1% 為女性，且約有 21% 的台灣女性，一生中會遭遇至少一次親密關係暴力。但我們明白，性別暴力不是特定性別的原罪，男人也會受害，因此更談性別教育與情感教育的重要性。

可是一連幾個月好多相似案件，我們也想問，為什麼加害者總會認為，另一個人有義務滿足他對關係的想像？有義務滿足他對性的要求（例如朱姓教練案的「她騙我是處女」）？有義務滿足他的性需求（例如射箭教練的性侵未遂，我想要、你就得給）？為何當女方無法／拒絕滿足期待時，加害方會認為自己有權奪走對方生命？

到底是哪裡出了問題？

因此，上一篇性別觀察，我們從另個方向找解方：網路大量出現「如何辨識恐怖情人？」「恐怖情人的 X 大特徵」，可是預防責任不該僅往一端傾斜，我們也該談如何預防自己、或身邊人成為加害者，當你意識到自己在親密關係裡使用暴力，可以如何求助？

這一次，射箭教練黃姓男子因性侵未遂而殺害女學員，我們則想進一步追問，為何多數性別暴力殺人案，動機幾乎都可以追溯到「男方無法接受被拒」？為何女方的自主意識與男方期待相左，會衍生成殺人動機？當加害者大幅度傾向某一種性別，我們不得不去談，這裡面的結構性問題

義務教育教了什麼？性別教育、情感教育、生命教育在哪

回顧射箭教練黃姓男子的相關新聞，大多提到黃姓嫌犯在殺害女方後，仍面不改色與朋友聚餐喝酒，甚至到被害者親屬尋人的貼文下留言表示關心。

確實，一般來說，我們想像人在犯下殘忍殺人案後，會受罪惡感纏繞，食不下嚥、無法安眠。人們難免疑惑，為何黃姓射箭教練或者朱姓拳擊教練，在犯案之後仍能面不改色如常生活？

根據聯合新聞網的採訪，東海大學社工系教授彭懷真指出，「如果凶手不覺得自己是在殺害一個生命、在折磨一個身體，而只是破壞或處置一件物品，心中的障礙排除而焦慮感就會下降。」

將殺害對象想像成物品，或許是比較極端的可能性。但我們也不得不去想，社會是否將女性塑造為服務男性需求的「他者」而非「主體」，以至在某些極端的情況下，她會被當作物品對待？

警方21日帶著陳嫌妻子返回大同區住處搜索。記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook

我們也不得不去想，如果我們教導所有性別的孩子：自己與他人的身體和生命都極其珍貴、必須自主，不需服務他人，為自身幸福負責，是否這樣的悲劇會少一些？

然而，社會安排給女性的性別腳本充滿「他者」的想像：一個好女人必須是貞潔（於男人）、順從（於他人）、內建母愛且習於犧牲奉獻的，女性應該擔當照顧者角色，對人提供情緒勞動，必須更敏銳於覺察、並照顧身邊人感受。

華山大草坪上的小木屋傳出分屍案。 記者楊萬雲/攝影 分享 facebook

社會安排給男性的性別腳本，相對是聚焦於自我發展的「主體」：他必須是「理性」的，這意味著忽視與壓抑自己／他人的情感需求；他必須在外事業成功，必須追求自我實現，避免在家擔任照顧者角色，否則會有損男子氣概；他應當是性的「征服者」，獲得越多女人的性，愈可能彰顯自己是有魅力的、陽剛的。

我們不禁想問，如果沒有這樣的二元性別腳本，控制著人們期待自我、對待他者的方式，是否就不會認為女人理所當然要滿足「他」的期待？當對方拒絕按照他的腳本行動，是否他會懂得，自己的想望不可以從另一方身上強取？是否可以懂得，世界不以他為中心運轉，沒有人有責任照顧他的情緒與需求？

我們不禁想問，如果社會不對女性施加貞操期待與蕩婦羞辱，是否人們會明白，女人的身體與性向來只屬於自己，不屬於伴侶或任何其他人，她只需要追求自身的愉悅與幸福，沒有責任把自己身體當作物品，對他人奉獻所謂「未開封」的性？

從這些社會期待，我們也看見：社會並不希望女性將自身的需求擺在第一位。

這是為什麼性別教育很重要、情感教育很重要、生命教育很重要。

性別教育談的就是，尊重不同性別、性傾向、性別氣質，明白與自己性別參數不同的人，也與自己一樣具有主體性，並且懂得欣賞差異。情感教育談的是，如何面對、接受、處理自身情緒，以及為自己情緒負責；生命教育則是立基於前兩者，把對方當作和自己一樣平等的主體。就會知道，兩個人在一塊，必定包括溝通、包括妥協、包括尊重。

當我們談男性和女性被賦予的性別腳本，絕非認為男性和女性是對立的，而是相反，正因為不相信「男生就是怎樣、女生就是怎樣」，我們必須看見社會的性別二元腳本如何框限人們的行動，而我們又能如何回應，並如何產生討論與改變。

被拒絕是理所當然的；被接受不是，所以更懂得珍惜

從親密關係殺人案，到性侵未遂的殺害，我們也追問，為什麼接受女方的拒絕，會是那麼艱難的事？

女人迷專欄作家蔡宜文曾經為文討論台灣的「追求文化」與男性較難接受「被拒」挫折之間的關係：

在當前的社會當中，在擇偶上的否定，往往被個體認為是對於「自身」的否定，也因此，追求這個過程往往還需要伴隨著成長，像是不會唸書的柯景騰必須要努力唸書一般，男性藉由不斷提高自身的條件，總認為到最後這個否定就會消失，變成肯定，甚至可能變成「很多個女性的肯定」。

拒絕這件事的重要，變成了評斷你這個人的標準。特別是那些認為自己應該已經符合這一切標準的人，認為自己應該要憑藉著努力就可以得到戀愛的人。而這一些「認為」都來自於追求的文化。

在傳統的父權社會裡，男性幾乎可以被保證擁有一位女性，透過家族安排或相親等形式，理所當然可以擁有一位女性照顧他的日常生活起居、滿足性需求、以及負擔傳宗接代的責任。到了現代社會，性別地位逐漸平等，可是女性仍負擔大多數的照顧角色與期待。對部分極端的男性來說，滿足他身為男人的需求，是理所當然的事。受到拒絕，則等於是對男子氣概的否定。

根據紐時報導，今年 4 月，加拿大多倫多發生一起卡車撞人事件：阿萊克·米納希安 (Alek Minassian) 把他的廂型車開到多倫多的人行道上，造成 10 人死亡、超過10人受傷。在這項行動之前，他在 Facebook 上發了一個帖子。提到了「非自願處男的起義」(incel rebellion，incel 是非自願禁慾 involuntary celibates 的縮寫）。

多倫多警方24日舉行記者會指出，昨多倫多北約克鬧區汽車衝撞路人慘案，死傷者多數是女性。25歲的凶嫌米納希安是否因仇視女性犯案，成關注焦點。美聯社 分享 facebook

「非自願處男的起義已經開始了！」那篇 FB 文章寫到。「我們會推翻所有的 Chads (指受女性歡迎的男性) 和Stacys (指拒絕和incel戀愛或發生關係的漂亮女性)！向至高無上的紳士埃利奧特·羅傑致敬！」

「女孩都把她們的感情、性還有愛給其他男人，但從來都不給我，」在 2014 年無差別槍殺六人的奧特·羅傑說。「我22歲了。我還是一個處男。我從來沒有親過一個女孩。」

最勇敢的人，是勇於擁抱自己的脆弱

我們懂，被拒絕確實是令人挫折的事，可是，拒絕就只是拒絕而已，沒有人有義務滿足我們的想像，這次失敗了，期待下一次會更好，或者調整自己。拒絕，也並非在否定你的一切，而是拒絕的那一方有他自己的期待、意願與想像。

我們也明白，被拒絕是令人心碎的，甚至在某些情況，可能是令人感到天崩地裂的，但如果我們能夠認識：被拒絕是理所當然的，被接受不是，也才更懂得珍惜一段關係的得來不易。

或許，在這一點上我們能夠開啟一種男女共學的可能性，透過分享被拒絕的經驗，才發現被拒絕並沒什麼大不了，甚至是生命的禮物，幫助我們前進、成為一個更好的人，懂得幸福其實不假外求；透過分享單身心情、分享離開關係的心碎與天崩地裂，才會知道這種痛苦並非自己獨有，而是身而為人必經的生命經驗，懂得從失戀或已然破碎的關係裡漸漸復原，是多麽有力量的一種感受。

接受拒絕、接受心碎、承認痛苦、承認自己其實脆弱，即使捨不得放手仍尊重對方意願，這是最需要勇氣的行為。心碎、被拒，誰沒經歷過，每一次都很痛苦，我們知道。在這裡女人迷準備「失戀生存包」，以及擁抱失戀經驗、不畏懼地一次一次飛行的情感支援社群「失戀星球」，擁抱自己的情緒，是你可以為自己做的所有事情之中，最勇敢的事。

示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照 分享 facebook

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