父母感情好愛放閃 她意外揭開爸爸不離身護身符秘密

2018-06-25 10:50 聯合新聞網 綜合報導



網友爸媽的甜蜜相處情境讓人抗議「甜到雞皮疙瘩都起來了」。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

女性網友日前在Dcard上爆料自己爸媽的恩愛程度驚人，許多甜蜜相處的點滴都讓人看了好感動，她說「女兒是爸爸上輩子的情人」這句話在她們家是不成立的，因為爸爸每次都說「你媽才是我上輩子的情人」。就算問爸爸「媽媽跟我掉到海裡你要救誰」也總是得到「救媽媽」這個答案，所以自己跟妹妹一直以來上游泳課都異常認真。

她在發文裡舉了許多爸媽日常相處放閃的例子。例如開車停紅綠燈時，看到過馬路的高中生衣服上寫著「莫忘初衷」，她覺得莫忘初衷看起來有點屁孩，媽媽卻回應「莫忘初衷還不錯啊」，接著爸爸就霸氣把媽媽拉到面前說「你就是我的初衷」，然後親親結束。八點檔的肉麻劇情就在停紅燈的時候活生生在車內演出。

原PO揭露爸媽在身高搭配上也非常完美，爸爸是186公分，媽媽160公分，根本超萌身高差。只要媽媽出現在爸爸視線範圍內，爸爸就會走到媽媽背後把下巴ㄎㄨㄟ在媽媽頭上。有次她下班回家看到媽媽在煮飯，站在背後的爸爸用下巴抵著媽媽的頭，不管媽媽走到哪爸爸就跟著一起移動，連她出口問道「你幹麻在那邊鬧」，爸爸還放閃的回答「我這不叫鬧，因為太愛你媽了，所以我想一直黏著她」，她只能認輸「算了你繼續吧，當我沒問」。

網友偷看爸爸護身符裡裝什麼，真相讓她又震驚又感動。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook 最感人的部份在原PO發現爸爸護身符的祕密。她說從她出生起到現在，一直都看到爸爸脖子上掛著一個紅色護身符。問了之後爸爸只說「這個是你媽去廟裡求來的啦，我覺得掛在身上很有安全感」所以一直戴著，直到有一次爸爸洗澡時把護身符放在流理台上，她覺得難得摸到護身符就拿起來看看，結果打開之後發現紅布裡面包的根本不是符咒，而是媽媽很久之前寫給爸爸的情書。她當下覺得超級震驚又超級感動，「是怎樣的愛可以把情書放在護身符的袋子裏，掛在胸口，最靠近心臟的位置，而且我爸看來就是打算戴一輩子了」。事後爸爸還說這個真相「只有你知道喔！你媽一直以為這是護身符」，說明這個護身符的確是媽媽去廟裡求來的，但是自己把符紙抽出來放在皮夾裡，符袋裡改放媽媽以前寫的情書，爸爸說「她才是真正保我平安的人，有她在我覺得自己就會很有力量」。爸爸的說明太深情了，讓她覺得「閃到瞎我都願意」。

網友們看到都認為「護身符真的太閃了」、「甜到雞皮疙瘩都起來了」，覺得這對爸媽的恩愛程度真的太不可思議，「標準值太高」會害原PO姊妹找不到對象，還敲碗求原PO補上交往過程。