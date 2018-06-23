思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45 聯合報 采端（新北板橋）



父親在世時，喜歡自詡是「史上最強獨居老人」，年過九十五卻堅持獨自生活。他告訴我只要每周回家幫他打掃，每晚給他打電話，就不怕有意外。父子倆天真地以為這是天衣無縫的安排。自母親走後，我們真的這樣過了六年，幾天前他還和鄰居說，自己當學生時沒考過一百分，可是忽然間就要活到一百歲。這是近「關」情怯，還是對健康有把握？父親突然離去，算是他最後一次的幽默吧？

兩年前的除夕，父子倆秉燭夜談，難得他口沫橫飛，話鋒一轉，談起身後事，似乎想告訴我來日無多。他說不要辦喪禮，埋怨我聖經讀得太少，擔心我沒有足夠的文采在追思會中講述他的生平，意興闌珊的我則認為他是多慮了。隔天，父親交給我一個信封，說是每日必讀的經文，算是做人處世的錦囊吧。我笑著收下，放到玻璃墊下，再也沒有拿出來過。

火化前，父親生前的好友和教會的兄弟姊妹堅持要送父親最後一程。這時我才了解父親當年對我的督促不是沒有原因的，一個精采自信的人是不會期待一個平鋪直述的生平敘述。我拿出兩年前的信封，想知道父親生前常讀的聖經章節，赫然發現那根本是父親為自己寫好的追悼文。

「當我走的時候，雖然沒有追思，但我知道關心我的人，和我曾關心過的人都會來為我送行。我的一生真的如大衛的詩，耶和華是我的牧者，我不曾缺乏。

祂使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。祂使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路，我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祂與我同在；祂的杖，祂的竿，都安慰我……

我六歲喪母，九歲喪父，如同羊群中的小羊，沒有母羊，而是靠著牧者帶領我……」

那天中壢下著大雨，前往火化場的路上，送行人臉上流的已經分不出是雨水還是淚水了。