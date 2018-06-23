親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

年改衝擊選情大？ 民進黨這樣說…

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45聯合報 采端（新北板橋）

父親在世時，喜歡自詡是「史上最強獨居老人」，年過九十五卻堅持獨自生活。他告訴我只要每周回家幫他打掃，每晚給他打電話，就不怕有意外。父子倆天真地以為這是天衣無縫的安排。自母親走後，我們真的這樣過了六年，幾天前他還和鄰居說，自己當學生時沒考過一百分，可是忽然間就要活到一百歲。這是近「關」情怯，還是對健康有把握？父親突然離去，算是他最後一次的幽默吧？

兩年前的除夕，父子倆秉燭夜談，難得他口沫橫飛，話鋒一轉，談起身後事，似乎想告訴我來日無多。他說不要辦喪禮，埋怨我聖經讀得太少，擔心我沒有足夠的文采在追思會中講述他的生平，意興闌珊的我則認為他是多慮了。隔天，父親交給我一個信封，說是每日必讀的經文，算是做人處世的錦囊吧。我笑著收下，放到玻璃墊下，再也沒有拿出來過。

火化前，父親生前的好友和教會的兄弟姊妹堅持要送父親最後一程。這時我才了解父親當年對我的督促不是沒有原因的，一個精采自信的人是不會期待一個平鋪直述的生平敘述。我拿出兩年前的信封，想知道父親生前常讀的聖經章節，赫然發現那根本是父親為自己寫好的追悼文。

「當我走的時候，雖然沒有追思，但我知道關心我的人，和我曾關心過的人都會來為我送行。我的一生真的如大衛的詩，耶和華是我的牧者，我不曾缺乏。

祂使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。祂使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路，我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祂與我同在；祂的杖，祂的竿，都安慰我……

我六歲喪母，九歲喪父，如同羊群中的小羊，沒有母羊，而是靠著牧者帶領我……」

那天中壢下著大雨，前往火化場的路上，送行人臉上流的已經分不出是雨水還是淚水了。

獨居老人

相關新聞

控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

因兒子病症而創足球社 她觀察：勝負之外的收穫無價

2018-06-20 11:29

別小看運動潛在正向力！能讓孩子EQ更強大 還有這5個心理發展效益

2018-06-20 10:30

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

2018-06-19 12:50

8月結婚…準岳母逼簽婚前契約 男怒：遇詐騙集團？

2018-06-19 09:55

婚姻故事／下輩子等我喔

2018-06-19 06:00

家人關係／父親的眼淚

2018-06-19 06:00

生活去聞／破梗王與爆料王

2018-06-19 06:00

家人關係／等候

2018-06-18 07:07

生產點滴／產前滑步機

2018-06-18 07:07

端午點滴／花生米粽子

2018-06-18 07:06

家庭／端午點滴：花生米粽子

2018-06-18 06:00

家庭／生產點滴：產前滑步機

2018-06-18 06:00

家庭／家人關係：等候

2018-06-18 06:00

父子之間／屋頂上的記憶

2018-06-17 06:00

生活點滴／石斛，花開

2018-06-17 06:00

童言童語／日裡的螢火蟲

2018-06-16 06:00

連生三女被罵賠錢貨 婆婆嗆她：不會下蛋的母雞

2018-06-15 12:02

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00

家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00
看更多

熱門文章

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

2018-06-22 18:15

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

8大交通新制 7月1日上路

2018-06-22 20:46

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

影／大雷雨土石沖刷 基隆港黃了一大半有如「陰陽海」

2018-06-22 16:33

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

原訂10月28日開航 星悅「停飛台北─福岡」引熱議

2018-06-22 18:49

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

要搶才吃得到！正宗港式飲茶的「震撼教育」

2018-06-22 18:12

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

重量級刮刮樂超級連線來了 3個頭獎600萬

2018-06-22 19:05

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

豪雨水庫進帳逾1.6億 台南解除一階限水

2018-06-22 15:13

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

中華電信再招考271人 年薪至少16個月

2018-06-22 18:08

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54

影／通霄精鹽廠外2隻海豚擱淺 一死一野放

2018-06-22 17:36

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

基隆市降大雨 公園階梯現「瀑布」

2018-06-22 15:08

控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00

25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23

大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

2018-06-23 07:04

北北基雨太狂 灌出陰陽海

2018-06-22 23:42

影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做

2018-06-22 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top