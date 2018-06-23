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離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50聯合報 與心（台北市）

二十五歲那年我風光結婚，隔年產女，不料女兒未滿一歲，我就抓到前夫外遇的證據。當時...
二十五歲那年我風光結婚，隔年產女，不料女兒未滿一歲，我就抓到前夫外遇的證據。當時，我不願意在這樣的婚姻中糾纏；然而我太年輕，工作還不穩定，只能忍痛選擇離婚後當個假日母親。 圖／倩
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二十五歲那年我風光結婚，隔年產女，不料女兒未滿一歲，我就抓到前夫外遇的證據。當時，我不願意在這樣的婚姻中糾纏；然而我太年輕，工作還不穩定，只能忍痛選擇離婚後當個假日母親。平日工作，周末帶小孩，我過著星期五一下班就到保母家接女兒，星期一上班前再送女兒回保母家的日子；到後來女兒上幼兒園，我還是過著這樣的生活，我極力想把平日不在女兒身邊的母愛補足在假日的相處中。

在這樣的日子裡，我沒有外援，領著微薄的薪水在台北租房。為了讓女兒吃到我煮的飯菜、記得媽媽的味道，我選擇有廚房的租屋地點，但附帶廚房的屋子房租會高了好幾千，一半的薪水都花在這上頭了。有次到了月底，身上竟然只剩下幾百元，我看著僅剩的錢默默掉淚。好幾年過去了，我不曾喊苦，因為我知道這是自己的選擇。

我非常重視假日和女兒的相處，卻不料前夫在女兒大了以後，突然跟我協調假日女兒待在他那裡的時間。一開始我無法接受，我對前夫說，平日女兒都在他家，這樣是剝奪我和女兒的相處時光，但前夫回應我，平日他都在上班，沒時間帶女兒出去玩，他也想要在空閒時陪伴女兒。

前夫的心情我不是不能理解，最後我答應了每月單數周的星期日讓他帶走女兒，然而隨著前夫幫女兒安排的活動愈來愈多，我們經常在陪伴時間上角力，甚至連假的到來也是我們的戰場。有時前夫的步步進逼讓我感到心力交瘁，但為了女兒的成長，我也不好跟前夫爭辯，儘管不願意，還是把時間讓給前夫。

女兒即將在九月上小學，站在母親的立場，看到前夫願意花時間在女兒身上，不像女兒還小時不聞不問，我是應該高興的；但是每逢單數周，前夫提早把女兒接走，我的分離焦慮就特別嚴重，畢竟母女能相處的時間本來就很少，平日我根本看不到她。

在這種情況下，我還是選擇不和前夫爭執誰帶女兒日子的多少，我還是只能相信時間，等女兒再大一點，我們可以不用透過前夫、直接聯絡之後，我和女兒的聯繫就可以更緊密；只要女兒知道，在任何情況下，我從來沒有放棄她，她是我人生中最重要的人，只要她明白這件事就好。

婚姻

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