思念之情／煎成思念

2018-06-25 06:00 聯合報 陳筱臻



圖／豆寶 分享 facebook

當記憶已成為你留給我的最後紀念品，這樣的味道我想封存在記憶裡，用最深厚的思念煎成最美味的回憶，贈與你。

巷口的路燈，總能引領著遊子回家，可如今當金紙漫天紛飛之後，記憶也只能凝滯成路燈的泛黃；因為，你不再回家了。巷外五光十色的看板，總能讓人誤以為來到美食的天堂，羊肉羹、章魚小丸子、鹹酥雞……天堂的你也有章魚小丸子吃嗎？你現在過得好嗎？

我們，不是說好等你好起來，要一起吃的嗎？

你看，你看到了嗎？我們曾經一起在有著藍白配色的炫目看板前，看小販熟練地將奶油色的麵糊倒入漆黑發亮的煎台小坑，鋪上白裡透綠的高麗菜絲，並用夾子迅速放上兩塊小巧紫紅的章魚塊；末了，再倒入一層麵糊，用小尖叉翻動，讓麵糊慢慢變成一個個金黃帶焦的小球。讓六顆圓滿的小丸子排好隊，抹上微甜的淺褐色醬汁，擠上乳白色的美乃滋，撒上柴魚。薄的透光的柴魚因熱氣而顫抖著，是否就跟我的心一樣，但心是因為思念而顫抖的吧？

「來！三盒特價一百元！」我默默掏出一百元，拿了莫名沉重的小丸子們，從花花綠綠的燈光與喧嘩的吆喝聲中，退回那條孤單、只有路燈拉長人影的巷子內。時間不斷地拉長，可能你的步伐日趨蹣跚，終於在某個日子停在某個時間點上，等我或愛你的人們，因某個味道而淚盈了眼眶、因某個記憶而憶起了你的容顏。

一起，一起吃吧。

一開門，家中聚在一塊的大大小小約有二十人。我想，人總是要失去，才會突然明白與珍惜相聚的時光吧。將小丸子安置在桌上，我戳起一顆放入口中，瞬間微焦的麵糊味和醬汁的鹹味與香味抵達舌尖，而美乃滋是使之更為順口的關鍵，混著高麗菜絲的清甜和章魚的鮮香，配合得恰到好處。山味和海味兼具，就如同其外表一樣圓滿。我下意識看了看你的位子，缺了；我們一起買小丸子的巷口，空了。

突如其來的笑聲打斷了我的思緒，年幼的孩子因為章魚小丸子而笑開懷，還有此起彼落的聊天聲，突然間我好像嘗到了不一樣的味道。

是多了不一樣的味道，多了思念以及記憶。我會過得很好，不讓你擔心，因為你一定在天上看著我；我會延續這份美味的記憶，因為你一直都在我的心中。

這篇文章獻給我最敬愛的人，同時希望能記憶我的記憶，更希望的是每一個人都能珍惜當下還能愛的時候。