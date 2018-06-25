賞文迴響／異姓兄弟見真情

2018-06-25 06:00 聯合報 可凡



拜讀6月10日衛斯理的〈兄弟是一生最好的朋友〉，身為獨子的我羨慕文中兄弟相伴的溫馨互動，卻也想起在求學過程中有緣巧遇異姓「麻吉」，這段友誼讓我一路走來幸福滿滿、不曾寂寞，而且相知相守近半世紀。身旁有此情如兄弟的莫逆，縱無親兄弟也了無遺憾。

俗語說「四海之內皆兄弟」，雖然朋友從未少過，但「相識滿天下，知己能幾人？」來自不同原生家庭的朋友形形色色、卻也未必個個真心相挺。經過時間考驗始終如一者，也僅有CF一人。

有趣的是，即使國小同校，彼此卻毫無交集，直到升上國中成為隔壁班的同學，授課的教師相同，同為學藝股長的我們才有了共同的話題。放學後總相約坐在校園內的石椅上，邊寫日誌邊閒聊，不知不覺竟牽起了我們四十多年的友誼。

從懵懂的青少年到為賦新辭強說愁的青春歲月，經歷了聯考升學壓力爆表的年代，CF從未誇示自己成績的優越，始終平實以待。我們一起騎單車、逛夜市，一起游泳、打球，甚至一起討論彼此心儀的女孩。周遭同學都熟知我們的形影不離，即使聯考過後，他到新竹、我去台中，熱線依舊不斷。一遇假日，北上南下相互往返，就連彼此的另一半，昔日也同是高中同學。

如今我們年屆耳順，各自擁有幸福美滿的家庭，雖然不曾義結金蘭，但彼此卻已將對方視為今生唯一的兄弟。不論天涯海角，只要一通訊息，我們必將信守承諾、如期赴約。人生難得一知己，感謝一路上有CF不離不棄的相陪，但願我們這段異姓兄弟的緣分，永遠都是彼此最珍惜的際遇。