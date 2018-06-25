心情點滴／歲月之擔

2018-06-25 06:00 聯合報 劉彥蘭



過去背著襁褓中的兒子出門趴趴走，總背著大背包出門，覺得這樣才夠承裝物品，當時年輕體力好，也不覺得勞累。在歐洲讀書時，幾回背著沉重的背包騎單車跌倒，這些經驗漸漸讓我對背重物深感恐懼，再加上年紀愈來愈大，負荷更顯吃力，現在出門，包包能多輕就多輕。

然而，有時看著兩個兒子身上的大包小包，往往會伸出手想分擔孩子身上的重量，而孩子們總回應我：「媽 ，不用了。」一日與老公及讀小五的小兒子上市場，採買了四袋水果，老公扛最重的西瓜，兒子提了兩袋水果，剩下的番茄由我拎著，我正想將兒子手中的一袋拿過來時，老公嚴肅地說：「要讓他提，他是男孩子，更要從生活中賦予他責任感。」

近日與高一的大兒子出門，他手上提著裝有數本書籍的袋子和餐袋，肩上尚有沉重的書包，走在他身後的我，又有股將他手上的那兩袋拿過來的衝動。

看到孩子提重物的背影，為母者如我，雖不捨卻得放下，因為未來的人生還有非常多的題目都比這些重。一如偶爾補習晚歸的他，腳剛進家門，放下書包，在床上躺數分鐘後，隨即出門遛狗，我不捨他的疲憊，但照顧動物的責任感不是我能取代的，我選擇放下。

隨著歲月流逝，我的擔子愈來愈輕，不是擔子減少了，而是隨著孩子們漸漸長大，他們便一步步承接了各種責任。

過去我是跑在前頭等著他們跟上，現在我則望著他們的背影，給予他們深深的祝福。