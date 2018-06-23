親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

扭轉「玩命的中學、快樂的大學」 陸課程要加深加廣

大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00聯合新聞網 綜合報導

一名大學生的媽媽無所不用其極要拆散自己與男友，讓她幾乎精神崩潰。示意圖／Ingi...
一名大學生的媽媽無所不用其極要拆散自己與男友，讓她幾乎精神崩潰。示意圖／Ingimage
分享

少數直升機父母控制欲強大，連小孩的交往對象都要干涉。一名大學生在論壇《嘰咕Park》發文抱怨，媽媽為了拆散自己與男友無所不用其極，誇張舉動讓她壓力崩潰，甚至出手毆打她，許多網友鼓勵她「加油，希望能好好溝通」。

一名大學生表示自家十分傳統，某次把男友介紹給父母認識後，卻是一連串的惡夢開端。因為男友沒有讀大學，媽媽也瞧不起他的工作，非常反對他們兩人交往。

網友媽媽不僅口頭威脅他們分手，甚至會出手暴力相向毆打她，網友表示自己被打到頭暈、嘴角出血。媽媽為了拆散兩人，還至學校向老師哭訴，拜託老師勸說他們分手，甚至私下偷偷停掉她的手機網路，讓她幾乎精神崩潰。

該網友崩潰地問「為什麼要這樣對我」，卻只換來「我都是為你好，你為什麼不聽我的話做？不按照我的做法過生活」的回應。她的爸爸對於兩人交往並不反對，男友也不敢吭聲反抗她媽媽。她心情十分複雜，問網友「我該不該道歉？我到底錯在哪裡？」

網友認為雙方都沒有錯，只是認知不同，父母在乎的是兒女未來的幸福，然而雙方所認知的幸福不盡相同，才會爭執，「沒什麼好道歉的，但需要長時間的溝通」。另外也有人建議她「可以先了解媽媽主要反對的點在哪裡，並嘗試破解她想法中不合理的地方」，痛批「都大學了還去告訴老師，是控制狂吧？」

另外該網友表示因為媽媽重心都擺在家庭，過去還會被阿嬤欺負，因此控制欲特別強。有網友認為雖然她媽媽嘴上說是為她好，實際上是企圖控制她，「她想把妳變成她理想的模樣，因為她無法活出自己，只好把自己的幻想投射到你身上，企圖吞沒妳把妳變成屬於她的一部份」。

直升機父母大學生

相關新聞

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

因兒子病症而創足球社 她觀察：勝負之外的收穫無價

2018-06-20 11:29

別小看運動潛在正向力！能讓孩子EQ更強大 還有這5個心理發展效益

2018-06-20 10:30

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

2018-06-19 12:50

8月結婚…準岳母逼簽婚前契約 男怒：遇詐騙集團？

2018-06-19 09:55

婚姻故事／下輩子等我喔

2018-06-19 06:00

家人關係／父親的眼淚

2018-06-19 06:00

生活去聞／破梗王與爆料王

2018-06-19 06:00

家人關係／等候

2018-06-18 07:07

生產點滴／產前滑步機

2018-06-18 07:07

端午點滴／花生米粽子

2018-06-18 07:06

家庭／端午點滴：花生米粽子

2018-06-18 06:00

家庭／生產點滴：產前滑步機

2018-06-18 06:00

家庭／家人關係：等候

2018-06-18 06:00

父子之間／屋頂上的記憶

2018-06-17 06:00

生活點滴／石斛，花開

2018-06-17 06:00

童言童語／日裡的螢火蟲

2018-06-16 06:00

連生三女被罵賠錢貨 婆婆嗆她：不會下蛋的母雞

2018-06-15 12:02

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00

家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00

我愛一個人煮／南部水煮粽

2018-06-15 06:00

生活趣聞／以牙換牙

2018-06-15 06:00

沒有朋友好邊緣？但我卻想「跟沒朋友的人當朋友」

2018-06-14 15:34
看更多

熱門文章

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

2018-06-22 18:15

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

8大交通新制 7月1日上路

2018-06-22 20:46

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

影／大雷雨土石沖刷 基隆港黃了一大半有如「陰陽海」

2018-06-22 16:33

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

原訂10月28日開航 星悅「停飛台北─福岡」引熱議

2018-06-22 18:49

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

重量級刮刮樂超級連線來了 3個頭獎600萬

2018-06-22 19:05

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

要搶才吃得到！正宗港式飲茶的「震撼教育」

2018-06-22 18:12

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

豪雨水庫進帳逾1.6億 台南解除一階限水

2018-06-22 15:13

中華電信再招考271人 年薪至少16個月

2018-06-22 18:08

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

影／通霄精鹽廠外2隻海豚擱淺 一死一野放

2018-06-22 17:36

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54

基隆市降大雨 公園階梯現「瀑布」

2018-06-22 15:08

25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23

影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做

2018-06-22 13:32

影／雷雨狂襲新北 汐止傳水淹1公尺 氣象局:鋒面經過

2018-06-22 17:58

皮屑如雪花落下 乾癬新療法患者改善7成以上

2018-06-22 07:47

未婚女乳房腫大吃偏方調理 瘤長成如人頭

2018-06-22 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top