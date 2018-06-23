控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00 聯合新聞網 綜合報導



一名大學生的媽媽無所不用其極要拆散自己與男友，讓她幾乎精神崩潰。示意圖／Ingimage 分享 facebook

少數直升機父母控制欲強大，連小孩的交往對象都要干涉。一名大學生在論壇《嘰咕Park》發文抱怨，媽媽為了拆散自己與男友無所不用其極，誇張舉動讓她壓力崩潰，甚至出手毆打她，許多網友鼓勵她「加油，希望能好好溝通」。

一名大學生表示自家十分傳統，某次把男友介紹給父母認識後，卻是一連串的惡夢開端。因為男友沒有讀大學，媽媽也瞧不起他的工作，非常反對他們兩人交往。

網友媽媽不僅口頭威脅他們分手，甚至會出手暴力相向毆打她，網友表示自己被打到頭暈、嘴角出血。媽媽為了拆散兩人，還至學校向老師哭訴，拜託老師勸說他們分手，甚至私下偷偷停掉她的手機網路，讓她幾乎精神崩潰。

該網友崩潰地問「為什麼要這樣對我」，卻只換來「我都是為你好，你為什麼不聽我的話做？不按照我的做法過生活」的回應。她的爸爸對於兩人交往並不反對，男友也不敢吭聲反抗她媽媽。她心情十分複雜，問網友「我該不該道歉？我到底錯在哪裡？」

網友認為雙方都沒有錯，只是認知不同，父母在乎的是兒女未來的幸福，然而雙方所認知的幸福不盡相同，才會爭執，「沒什麼好道歉的，但需要長時間的溝通」。另外也有人建議她「可以先了解媽媽主要反對的點在哪裡，並嘗試破解她想法中不合理的地方」，痛批「都大學了還去告訴老師，是控制狂吧？」

另外該網友表示因為媽媽重心都擺在家庭，過去還會被阿嬤欺負，因此控制欲特別強。有網友認為雖然她媽媽嘴上說是為她好，實際上是企圖控制她，「她想把妳變成她理想的模樣，因為她無法活出自己，只好把自己的幻想投射到你身上，企圖吞沒妳把妳變成屬於她的一部份」。