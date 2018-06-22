母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00 聯合報 黃珠玉



圖／Dofa 分享 facebook

年齡相仿的朋友們互相談說，大家的感受很一致，搭捷運公車時總怕年輕人讓座，都說讓座之人起身站起的那一刻，我們即是被宣告得承認是上了年紀，尤其藉由外貌體態做出的辨識，更是讓還不願面對現實、常以鴕鳥心態哄著自己的我們很不好受。

有一天在捷運上，一位小女孩離開座位跑向對面的婦女身旁坐下，我想，那不是落在難以承受的「讓座」範疇，便拿出書本坐到空出的座位上閱讀。哪知小女孩沒多久就想坐回原來的座位，意願的表達相當強勢，而婦女並不認可小女孩的行為，即便看我已站起身，仍以不輸小女孩氣勢的手勢要我坐下。立時，小女孩大聲哭鬧，婦女頗為憤怒，我則被嚴厲指示不准站起。那樣對峙的局面（照理說我應該是在「對峙」的局外）持續了兩站的時間，我在下一站車門開啟時趕緊下了車，除了必須另花時間搭乘下一班車，也有些氣惱怎麼最終顯得狼狽的人竟是自己？

歷經捷運上的親子拔河，讓已多時不被刻意思考的「親子之情」又環著我繞了起來。我想起自己的孩子，幼小時，親子間的互動是和樂的，親情是天性，需要和被需要理所當然地各自表態，跌倒時扶起，委屈時輕拍，雀躍時互擁，孩子們和我都不曾需要刻意的驅動。不過在女兒上高中的那些年，有一種體會悄然到來，才知曉親子間的親密互動是一種福分，並非唾手可得。

女兒和一般年輕人沒兩樣，當某個時期到來就叛逆了起來，為了找回往昔親子共享的美好感覺，我展開有計畫的行動：訂了不錯的餐廳，共進牛排餐，想的是在美好的共餐氛圍中分享見聞；哪知女兒低下頭，刀和叉一手一握，很快吃完就催著要離開。我改弦易轍，母女一起逛街同追時尚潮流；在服飾區，她近乎專業地迅速指了這一件、那一件，就站到一旁等候我付款取衣。女兒有天生燦爛的笑容，常看她和同儕朋友在一起時會掛上臉，奇怪，怎麼不見了。食衣皆不奏效，我換上了「行」。動員全家出國旅行，結果是，女兒全程專心聽著音樂，長時埋首書本拿筆塗鴉，途中遇有好景觀尚得我們提醒才抬起眼，當然更別說是開口和大家說說聊聊了。我，錢花了，時間投注了，心思更是使盡了，和女兒共享的感覺，並沒有回來。

女兒被選入籃球校隊後，每天說的都是籃球種種，我習慣讓她絮絮的話語在我處理家事和公務時從我的耳邊走過，我偶爾「嗯」、「是嗎」或點一點頭，直到有一天，我才停下手邊的事認真聽她說，竟再度看到女兒久違的熾熱眼光和春花般的臉龐，終於明白，原來，華衣、旅行、牛排餐是勝不過母親投入的傾聽。

不意間被披露的真相，讓親子共享的美好又回了頭，自此沒有離去。