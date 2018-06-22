我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00 聯合報 太陽臉



淋上肉燥的炒麵，是經典台式美味。圖／太陽臉 分享 facebook

對台中炒麵最早的印象，是三十年前台中一中到台中商專間有間小吃店，每天妝髮都精心打扮的老闆娘顧著蒸籠上的炒麵，熟練地裝盤、淋上肉燥和一圈甜辣醬。那時附近的光南百貨有文具、書、錄音帶和流行小物，我每周都會去逛，順道去吃盤炒麵加丸子湯，是年輕時代最簡單的享受。

幾年前回台中，發現早餐店普遍都有賣這種油滋滋的炒麵，還會加上一小勺蒜泥，味道很搭，想念的時候只能自己動手做來滿足懷舊又挑剔的味蕾。

豬絞肉下鍋炒開，加入醬油、糖、五香粉、胡椒粉和高湯，燉煮成肉燥備用。胡蘿蔔切絲、韭菜切段、豆芽洗淨備用。鍋內放少許油，把胡蘿蔔絲炒一下，加入水（或高湯）、醬油和肉燥滷汁煮一下，油麵撥散下鍋炒，再下油蔥酥，最後下韭菜段和豆芽炒軟即可起鍋，上面再加一點肉燥和蒜末，吃時加點辣椒醬更可口。

台中早餐店搭配炒麵的常有豬血湯，豬血先泡水，切塊後再用熱水燙過去除腥味，酸菜也先泡水降低酸度、切絲備用。然後把豬血和酸菜加入用豬大骨熬的高湯中一起煮，可加少許沙茶增添風味，起鍋前加入韭菜段、油蔥酥和胡椒粉，就是一碗香氣四溢又豐富的豬血湯。

油蔥酥是紅蔥頭切片用油炸出來的，台式料理只要加入一點，馬上香氣逼人多一味！