童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00 聯合報 徐夢陽



下班時，我常刻意繞遠路返回租屋處，一方面沉澱心情，一方面欣賞路上的人間風景。那日，我見到一個熟悉的景象，一位父親正為他的兒子扶著腳踏車，說：「我要放手了、我放手了！」雙手卻仍小心翼翼地扶著後座鐵架，沒有放開。

我突然憶起自己當年是怎麼學會騎腳踏車的，父親好像也是這樣，慢慢地教我騎車的訣竅。當然，不可能像卡通或連續劇演得那麼神勇，摔了幾十次還能爬起來堅持到學會為止；我摔了幾次就哇哇大哭，想放棄，父親只是把我扶起來，拍拍我身上的灰塵，檢查有無受傷，接著繼續練習。

練了一會兒，他帶我去附近的雜貨店休息，然後跟我說以前他學腳踏車的故事。他說最早爺爺是開腳踏車店的，每一輛鐵馬都是大人在騎的，爺爺根本沒教過他，是他自己觀察來來往往的客人怎麼騎，摔了很多次跤才學會的。還說當他學會時，頭一個就秀給爺爺看，爺爺驚訝的表情讓他十分得意。

休息過後，我們一連練了幾天，父親的手終於離開了鐵架，也宣告我學會如何騎腳踏車。我馳聘在社區裡，向鄰居的小朋友炫耀，宣告我會騎車了。回頭時，看到父親仍在原地看著我，扶著腳踏車的手掌上勒痕未退，我看著那對父子的身影漸漸遠去，覺得那雙扶著腳踏車的手從沒離開過。