家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00 聯合報 喜多咪



圖／蔡侑玲 分享 facebook

午休時間去了一趟郵局，順便到郵局旁的迴轉壽司店吃午餐。回想起平時吃迴轉壽司的時機，通常是獨自用餐居多，放眼望去，跟我一樣獨自用餐的人還真不少。整間店面白亮而死寂，唯一有些生氣的，大概是迴轉壽司的輸送帶和幾個服務較熱絡的店員。不需要什麼占空間的隔板，迴轉壽司的氣氛就是可以讓人完全忽視旁邊並肩而坐的陌生人，吃飽就走，無牽無掛；在某些時候，這種用餐環境堪稱舒適。

幾個西裝筆挺的上班族一進門便打破了原本的寂靜，雖然聊天音量在一般餐廳算是稀鬆平常，但在迴轉壽司店裡，這音量也讓坐在遠方的我聽得一清二楚。他們的談笑聲不禁讓我想起幾個月前帶父母去日本自助行的某天晚餐。

經過整日的舟車勞頓，第一次出國自助旅行的媽媽仍然相當亢奮，像隻初生的狐狸，在筆直的商店街裡「四處亂竄」、「橫衝直撞」。因為一心想把時間花在刀口上（就是購物啦），媽媽希望用餐可以速戰速決，最後我們隨意走進商店街轉角的迴轉壽司店。

是的，我們一進門便打破了店裡的寂靜。才剛坐定，媽媽就拿起手機要求我和爸爸合照，理由是：「第一次在日本吃迴轉壽司，很難得啊！」一拍完照，我馬上伸手拿了輸送帶上的壽司，都還沒擺到桌面上，媽媽又指示：「來，先拿著。看我這邊！」喀擦。

雖然種種行為不至於打擾到店裡的客人，店員也見怪不怪，但大概也讓迴轉壽司店裡獨食的客人坐立難安了吧。我忍不住端出了百貨公司和藥妝店的營業時間，才讓媽媽開始物色輸送帶上的菜色；她不分盤子顏色、也不過問價格，幾乎一掃輸送帶上的所有壽司，吐舌說了一句：「這都沒吃過，在台灣也沒吃過迴轉壽司呢！」看到我拿了點餐單手寫日文菜名，媽媽忍不住又拿起手機：「唷，女兒寫日文！難得嘛，再拍一張。」

難得嗎？吃迴轉壽司不難得，去日本自助旅行也不難得；但，跟父母一起在日本吃迴轉壽司？好吧，把迴轉壽司吃得像是年夜飯的滿漢全席，甚是難得。