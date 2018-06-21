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親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00聯合報 賴威任

前些日子，有位來「孩好書屋」的客人看到店內陳列了許多與海洋和鯨豚相關的書籍，又擺放了幾隻鯨魚和海豚模型，好奇地與壯爸聊起了鯨豚。這位來自高雄、育有兩個孩子的客人，計畫在暑假帶著孩子來花蓮賞鯨豚，他詢問壯爸：兩歲的孩子可以出海嗎？

「不知道你指的是不是年紀？如果以我們家的壯壯舉例，他滿六個月那天，我和壯媽就帶他搭船尋鯨豚了；不過壯壯還不是最小的，我在出海做鯨豚解說時，遇過最小的孩子是兩個月大，所以兩歲的孩子其實還好。」

客人又問，那天壯壯有沒有暈船？看到海豚時的反應又是什麼？

其實，我和壯媽不太知道壯壯到底有沒有暈船，整趟航程大部分的時間他都在睡覺，大概覺得和在媽媽子宮及羊水中的感覺很像，只有在靠近飛旋海豚時才被我們搖醒。根據我在海上的經驗，注意力不集中的小孩反倒比較不容易暈船，因為他會東張西望、看來看去；事實上，孩子的適應力反而比大人要來得更好。

雖然壯壯當時的眼睛是睜開的，不過當我們指著飛旋海豚移動的方向讓他知道，感覺壯壯的注意力仍擺在其他地方，所以我們不太知道他的反應，甚至不確定他是否真的看到海豚的行為或樣貌。只能說，海豚出現時，我們當下的興奮可能還多一些。

我想，這位客人其實很想知道帶孩子出海賞鯨豚可以「得到」什麼？事實上要看父母為什麼要帶孩子出海。孩子倘若年紀還很小，無法理解鯨豚是什麼樣的生物，此時父母或許就僅是讓孩子體驗大海有別於陸地的平穩踏實，感受海浪的律動即可；如果孩子稍大、可以聽懂父母親追視的指令時，指引方向可以讓孩子觀察周圍的環境，包括鯨豚出現時的移動與行為，這些都是我認為遠比認識鯨豚知識還重要的事。

●壯爸大聲說：

《鯨魚可以游到月球嗎？》（遠流出版）繪本中提到「想想看，如果鯨魚來跟你玩，會發生什麼事？」如果沒有把找到及看到鯨豚作為旅程唯一的事情，相信這趟搭船出海尋鯨豚的旅程會有更不一樣的體驗和感受。

鯨豚賞鯨子宮

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