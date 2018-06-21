思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00 聯合報 王麒雅



每個人都有夢，年輕時有，年老了也會有。看著紀錄片《不老騎士》，畫面來到了老人院，志工問老人們：「有沒有什麼願望？要寫在卡片上。」老人們靜默地搖搖頭，志工再次詢問：「都沒有？」老人們又搖了一次頭。另一個老奶奶躺在床上，說自己住到都呆了，問她願望是什麼？她想了想說：「能有什麼願望？連想要回家都很難……願望是，想要回家走一走。」

才開演十分鐘，視線就變得好模糊，我想到外婆。在安寧病房裡，胃癌末期的她，從有顆圓滾滾的大肚子可以讓我們這些孫子很有安全感地環抱著，到變成臉頰凹陷、昏睡占滿倒數時光的憔悴病人。我看著媽媽幫外婆梳髮，銀白色的細絲，稀稀疏疏地纏繞在媽媽的指尖，媽媽一會兒摸摸外婆的額頭，一會兒輕柔地順著她的髮流，嘴裡幽默地說：「幫您梳得漂亮一點去逛街，您想要去哪裡呢？」外婆閉著的雙眼依舊沒有力氣睜開，但努力地吐出一句：「想要能再回玉井街上走走。」媽媽的眼淚比話語更快出現在這個空間，她刻意輕快地將語氣上揚，說：「等身體好一點就帶您回去。」

一個星期後，外婆用自己的方式回家了。我知道，她會用福泰的身軀，載著自種的青菜，騎著腳踏車，到玉井街上與熟識的老友話家常，笑的時候，肚皮依舊會抖個不停。

媽媽用的那把梳子，至今依舊擱在她的梳妝台上，對外婆的思念，在她分秒的心跳中存在著。