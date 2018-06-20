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網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49聯合新聞網 綜合報導

一名網友前男友要求她不准出門工作，得做家庭主婦，否則他會很丟臉。示意圖／Ingi...
一名網友前男友要求她不准出門工作，得做家庭主婦，否則他會很丟臉。示意圖／Ingimage
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一名網友在網路上分享前男友的誇張媽寶行徑，不僅自以為是，把她嫌得一無是處，求婚還要求嫁妝100萬、要她負擔全額房貸卻不准登記在她名下，甚至最後連分手都要媽媽同意，網友批「是我這輩子見過最有精神病的媽寶」。

一名網友表示前男友家中單親，自小由媽媽與3位阿姨照顧，被寵成名副其實的小少爺，無法接受他人批評他或是他的家人。若激怒他會在公共場合飆罵，並要求她撰寫悔過書給他。該網友表示前男友隨時都將「我媽媽說」掛在嘴邊，要求大家向自己的媽媽看齊。

前男友與他媽媽至家中提親時，不僅宣稱「女兒嫁出去，就是別人家的，你養出來的公主，我會重新好好教她」、「她不能出去工作，一個月5000家用很多了」、「出去工作也行，但要負擔全額房貸，房子要登記在我媽媽名下」，甚至要求該網友提供100萬的嫁妝，好讓他付房子的頭期款。

該網友列出的誇張媽寶語錄令人傻眼，前男友為了威脅她不准分手還買刀聲稱要「處理她」，她擔心刺激他不敢貿然提分手，只好冷處理，最後忍無可忍「拜託」對方與她分手，前男友竟哭著說「可是我媽媽沒有答應分手」，讓該網友無言以對。

這堪稱「撞鬼」的與媽寶交往經驗，讓底下網友傻眼留言「根本有病」、「拜託他不要出來殘害人」、「這個能結婚真要感謝那女人拯救全台女人」、「你上輩子是不是踢破他家全家骨灰罈」，網友都為她感到開心，「好險你脫離了」、「幸好平安離開」。

媽寶結婚

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