婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00 聯合新聞網 MamiBuy



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談到錢的時候，大家常常忘了將心比心，尤其是跟公婆一起住的媳婦，通常都是因為經濟有問題，買不起房子、付不出房貸，才會選擇跟長輩一起住。生活上的開銷，常讓兒媳為了「該付多少錢」而心有怨言，或是覺得「付錢就是養婆婆，為何還要家事全包？」

春天的老宅

春天（化名）的婆家共兩兄弟三姐妹，她的丈夫排行老三，從小身體較差，所以婆婆對他特別關照，公公為人作風比較傳統，所以婚前就告訴兩個兒子：以後結了婚，兄弟倆必須住在一起，而且選媳婦的條件之一必須是職業婦女，由於兒媳婦們在結婚前就知道這個條件，所以在心理上也都有了準備。她們與公婆住同一屋簷下，並不需要付房租，但每戶每個月必須交給婆婆兩萬塊錢的生活補貼，由婆婆全權負責所有的食物及日常用品的採購。至於各戶各別的公關或娛樂費用，則自行負責，但全家每一兩個月會事先規劃好到郊外旅遊或聚餐一次，每次的花費由五個兒女和兩個媳婦共同分攤，而且輪流主辦，未結婚的女兒每人每個月也要定期繳納一萬塊錢給婆婆。

春天在社區大學兼職時，她是以非常感激公婆的心情來分享，因為她從這樣一個公平而有原則、有家庭財務和經濟規劃，而且非常團結和有效率的大家庭裡，學到了很多做人處事的態度，尤其她特別感謝因為有婆婆做為後盾，才能夠讓她完全沒有後顧之憂，在職場上打拚。

後來因為春天的大伯高昇，調職到外縣市，公婆拿出部分儲蓄來替他們付了頭期款，同時在當下，也讓長子簽下同意書，把祖宅讓渡並過戶給了弟妹春天，附帶決議是：除非二老均不在人世間了，否則不得隨意變賣。

春天說她的公婆已經去世多年了，而她也從工作崗位上優退下來，雖然丈夫因為體弱多病不幸早走了，但很高興她仍能守住老宅，最開心的莫過於大伯大嫂還有已結婚成家的大姑小姑，都對她們一家子非常的照顧，而且大家依舊維持著公婆傳承下來的家庭文化，每月聚餐一次，而兩三年一起出門旅遊。

家庭主婦梅香

梅香（化名）婚後就一直和婆婆住在一起，因為丈夫的收入沒有很好，偏偏她又接二連三地生了三個小孩，所以根本沒辦法外出工作，而只能在家裡當個家庭主婦，反倒是婆婆一直都是個稱職的職業婦女。

有時候她也會自卑而覺得慚愧，不但無能孝順婆婆，反而還得靠她才有一片瓦來遮身，但婆婆總是回她：「妳已經夠了不起了！因為有妳幫我生了三個金孫，這是家財萬貫也不一定買得到的至寶，而且也因為有妳，才能讓我真正享受到三代同堂的樂趣，人生錢夠用就好，有我在，妳這方面就別操心了。」

先生和小姑給的家用費

芊芊（化名）結婚後，除了和公婆同住外，還有兩個小姑也住在一起，丈夫每月都要繳給婆婆兩萬五千元，而兩個小姑每人卻只需繳五千塊錢，她對於這件事情其實心理上有些不平衡，因此找個機會問她丈夫：不是說兩性平權嗎？為什麼公婆會如此偏心？

丈夫笑著回答她說：「妳錯了！我的兩個妹妹才吃虧哩，她們每個月繳的等於是伙食費，而我們繳的是房貸，也就是說爸媽以後打算把這個房子留給我們，別忘了量大積福！妳要對我那兩個明知父母偏心卻不計較的妹妹好一點。」

共同負擔家計，彼此都舒坦

和家中的長輩同住一屋簷下，目前民法上並沒有什麼明文規定或強制性的給付。「要不要」及「應如何付費」都還是得看個人的能力和誠意，天下沒有白吃的午餐，自己的父母親應該也不例外，何況妳在外面也需要付房租和伙食費，而這些都是原本就需要的預算，因此一旦出了社會，工作上有穩定的收入後，就應該主動提出來跟父母商量，這也是自重和回饋父母的責任感。

尤其是婚前不得隱瞞，一定要讓準備結婚的對象瞭解實際狀況，並獲得她的同意，否則未來會令事情變得更複雜和棘手。

本文擷取自黃越綏「婆媳學問大：黃越綏解答世代婆媳問題」作者黃越綏，由臺灣商務印書館授權轉載

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