親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

泰國皇家農場：被「泰王理想」犧牲的少數民族

台企高層=養老院？馬雲一句話 台灣老闆全中槍

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00聯合新聞網 MamiBuy

分享

談到錢的時候，大家常常忘了將心比心，尤其是跟公婆一起住的媳婦，通常都是因為經濟有問題，買不起房子、付不出房貸，才會選擇跟長輩一起住。生活上的開銷，常讓兒媳為了「該付多少錢」而心有怨言，或是覺得「付錢就是養婆婆，為何還要家事全包？」

春天的老宅

春天（化名）的婆家共兩兄弟三姐妹，她的丈夫排行老三，從小身體較差，所以婆婆對他特別關照，公公為人作風比較傳統，所以婚前就告訴兩個兒子：以後結了婚，兄弟倆必須住在一起，而且選媳婦的條件之一必須是職業婦女，由於兒媳婦們在結婚前就知道這個條件，所以在心理上也都有了準備。她們與公婆住同一屋簷下，並不需要付房租，但每戶每個月必須交給婆婆兩萬塊錢的生活補貼，由婆婆全權負責所有的食物及日常用品的採購。至於各戶各別的公關或娛樂費用，則自行負責，但全家每一兩個月會事先規劃好到郊外旅遊或聚餐一次，每次的花費由五個兒女和兩個媳婦共同分攤，而且輪流主辦，未結婚的女兒每人每個月也要定期繳納一萬塊錢給婆婆。

春天在社區大學兼職時，她是以非常感激公婆的心情來分享，因為她從這樣一個公平而有原則、有家庭財務和經濟規劃，而且非常團結和有效率的大家庭裡，學到了很多做人處事的態度，尤其她特別感謝因為有婆婆做為後盾，才能夠讓她完全沒有後顧之憂，在職場上打拚。

後來因為春天的大伯高昇，調職到外縣市，公婆拿出部分儲蓄來替他們付了頭期款，同時在當下，也讓長子簽下同意書，把祖宅讓渡並過戶給了弟妹春天，附帶決議是：除非二老均不在人世間了，否則不得隨意變賣。

春天說她的公婆已經去世多年了，而她也從工作崗位上優退下來，雖然丈夫因為體弱多病不幸早走了，但很高興她仍能守住老宅，最開心的莫過於大伯大嫂還有已結婚成家的大姑小姑，都對她們一家子非常的照顧，而且大家依舊維持著公婆傳承下來的家庭文化，每月聚餐一次，而兩三年一起出門旅遊。

家庭主婦梅香

梅香（化名）婚後就一直和婆婆住在一起，因為丈夫的收入沒有很好，偏偏她又接二連三地生了三個小孩，所以根本沒辦法外出工作，而只能在家裡當個家庭主婦，反倒是婆婆一直都是個稱職的職業婦女。

有時候她也會自卑而覺得慚愧，不但無能孝順婆婆，反而還得靠她才有一片瓦來遮身，但婆婆總是回她：「妳已經夠了不起了！因為有妳幫我生了三個金孫，這是家財萬貫也不一定買得到的至寶，而且也因為有妳，才能讓我真正享受到三代同堂的樂趣，人生錢夠用就好，有我在，妳這方面就別操心了。」

先生和小姑給的家用費

芊芊（化名）結婚後，除了和公婆同住外，還有兩個小姑也住在一起，丈夫每月都要繳給婆婆兩萬五千元，而兩個小姑每人卻只需繳五千塊錢，她對於這件事情其實心理上有些不平衡，因此找個機會問她丈夫：不是說兩性平權嗎？為什麼公婆會如此偏心？

丈夫笑著回答她說：「妳錯了！我的兩個妹妹才吃虧哩，她們每個月繳的等於是伙食費，而我們繳的是房貸，也就是說爸媽以後打算把這個房子留給我們，別忘了量大積福！妳要對我那兩個明知父母偏心卻不計較的妹妹好一點。」

共同負擔家計，彼此都舒坦

和家中的長輩同住一屋簷下，目前民法上並沒有什麼明文規定或強制性的給付。「要不要」及「應如何付費」都還是得看個人的能力和誠意，天下沒有白吃的午餐，自己的父母親應該也不例外，何況妳在外面也需要付房租和伙食費，而這些都是原本就需要的預算，因此一旦出了社會，工作上有穩定的收入後，就應該主動提出來跟父母商量，這也是自重和回饋父母的責任感。

尤其是婚前不得隱瞞，一定要讓準備結婚的對象瞭解實際狀況，並獲得她的同意，否則未來會令事情變得更複雜和棘手。

本文擷取自黃越綏「婆媳學問大：黃越綏解答世代婆媳問題」作者黃越綏，由臺灣商務印書館授權轉載

【延伸閱讀】

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

媳婦應該出錢孝敬婆婆？黃越綏：媳婦有錢也是孝敬娘家的母親

婆婆媳婦結婚

相關新聞

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

因兒子病症而創足球社 她觀察：勝負之外的收穫無價

2018-06-20 11:29

別小看運動潛在正向力！能讓孩子EQ更強大 還有這5個心理發展效益

2018-06-20 10:30

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

2018-06-19 12:50

8月結婚…準岳母逼簽婚前契約 男怒：遇詐騙集團？

2018-06-19 09:55

婚姻故事／下輩子等我喔

2018-06-19 06:00

家人關係／父親的眼淚

2018-06-19 06:00

生活去聞／破梗王與爆料王

2018-06-19 06:00

家人關係／等候

2018-06-18 07:07

生產點滴／產前滑步機

2018-06-18 07:07

端午點滴／花生米粽子

2018-06-18 07:06

家庭／端午點滴：花生米粽子

2018-06-18 06:00

家庭／生產點滴：產前滑步機

2018-06-18 06:00

家庭／家人關係：等候

2018-06-18 06:00

父子之間／屋頂上的記憶

2018-06-17 06:00

生活點滴／石斛，花開

2018-06-17 06:00

童言童語／日裡的螢火蟲

2018-06-16 06:00

連生三女被罵賠錢貨 婆婆嗆她：不會下蛋的母雞

2018-06-15 12:02

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00

家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00

我愛一個人煮／南部水煮粽

2018-06-15 06:00

生活趣聞／以牙換牙

2018-06-15 06:00

沒有朋友好邊緣？但我卻想「跟沒朋友的人當朋友」

2018-06-14 15:34

全台熱氣球嘉年華懶人包 親子共乘飽覽絕美景緻

2018-06-14 15:25

小氣男友因「借35元」爆氣 她還50元後怒喊放生

2018-06-14 12:21
看更多

熱門文章

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

豪雨成災 他問：賴清德和陳菊治水的錢用去哪裡？

2018-06-21 13:45

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42

全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

執行率僅50％ 觀光局振興南台灣旅遊延長到7月15日

2018-06-21 19:03

雇主給付是津貼or工資？勞動事件法明定勞工說了算

2018-06-21 12:06

北部1897年來梅雨最少 南部六月雨幾乎7天下完

2018-06-21 15:25

對流旺盛 氣象局發布16縣市大雨、豪雨特報

2018-06-21 19:09

影／沒加香料？網購蛋捲店遭爆涉廣告不實

2018-06-21 14:51

對流雲系發展旺盛！ 台南高屏南投大雨特報

2018-06-21 12:38

美麗華影城突停業 北市勞動局：未接獲大量解僱通報

2018-06-21 14:48

即日生效！精神疾病列職業病 認定放寬

2018-06-21 14:05

7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10

首發高溫資訊！全台最高溫竟出現在清水斷崖

2018-06-21 12:48

今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業

2018-06-22 00:00

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13

險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

影╱陸客市場損失千億商機 旅遊業邀6陸網紅遊台北

2018-06-21 16:48

台南意麵老廠全福興 拿下食品米其林大獎

2018-06-21 14:38

台灣知名甜點「騷豆花」 前進東京新宿展店

2018-06-21 16:49

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

恙蟲病若無適當治療 死亡率60%

2018-06-21 14:33

梨山茶王出爐 1斤叫價8萬8

2018-06-21 13:55

台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

擔心親友排斥 近6成愛滋病患掙扎5年才敢篩檢

2018-06-21 17:22

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35

空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌

2018-06-21 20:31

7成6年輕人有意創業 逾6成創業者失敗

2018-06-21 12:44

手搖飲店用過期粉圓 新北3間加盟業者辯：沒注意到

2018-06-21 18:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top