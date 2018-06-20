幼兒園教注音符號？ 教團：家長對幼教的錯誤期待

2018-06-20 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣閱讀協會今開記者會表示，呼籲應在幼兒園階段就要開始教注音，對此，全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，「閱讀這件事，難道就只有紙本或文字嗎？」閱讀有非常多種形式，看一段影片或看風景都算是閱讀的一種，因此她認為，不需要強制幼兒園的孩子學習注音符號。

全教總聯合會幼教委員會主委張馨仁則說，很多幼兒園已經提早在上小學的課程，像是注音、英文，這來自於家長對於幼教「錯誤的期待」，把幼兒園當成「小學先修班」。

彭淑燕認為，提早讓孩子受一點語文上的刺激是好的，但也無需過於擔心。孩子成長的不同階段有不同的認知期，可以透過觸覺、視覺學習，「難道在幼兒園學注音符號，就一定能提升閱讀興趣嗎？」她也提醒家長，不要讓孩子太累，孩子的學習路非常長，應該養成孩子終生學習、閱讀的習慣。

彭淑燕表示，在遊戲中讓孩子認識注音符號，是比較適合的方式，但如果要讓孩子「寫」注音符號就很不妥。許多醫學研究報告指出，幼兒的肌肉、骨骼和神經還在發展中，而寫注音符號的筆畫，必須有精準的要求，要一個幼兒園孩子做如此精準的學習是不好的。另外，注音符號也不應變成有進度、評量標準的學習，一旦變成正式課程，就會有許多嚴謹的規範，會造成孩子更大壓力。

全教總聯合會幼教委員會主委張馨仁表示，幼兒園教注音符號時，不應強調「精熟」的練習，就是所謂的上注音課，提早做紙本的練習或是注音考試等等，而是應該透過遊戲的方式，培養孩子「音韻覺識」能力。

張馨仁說，以現在的教學現場來看，幼兒園已經提早在上小學的課程，這來自於家長對於幼教「錯誤的期待」，把幼兒園當成「小學先修班」，希望幼兒園能上注音、加減乘除、英文等等，私幼特別嚴重，但正確的幼教內涵不是這樣。她強調，幼教應該是要上適合幼兒發展的課程，透過體驗、遊戲、活動，讓孩子學習，而不是「練習」。