媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40 聯合新聞網 綜合報導



網友睡到一半，被夫家家人怒罵「睡太晚快去煮飯」。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

一名網友丈夫過世，與小孩仍同住在夫家家中，平時在市場工作，凌晨2點就需起床上工。她一日下午2點回家後，累到不小心睡過頭，晚上7點被婆家家人罵醒「幾點了還不起床煮飯給中部回來的大姑吃飯」，讓她十分委屈，寫下「平常都有煮，就今天太累而已」。

一名網友因私人原因，雖丈夫已過世，仍與小孩同住在夫家家中，平時的她母兼父職，凌晨2點就需要起床至市場工作。一次下午2點才回到家，當天工作量過大，疲累的她不小心睡過頭至晚上7點，卻被夫家家人怒罵睡太晚，要求她「起床煮飯給從中部回來的大姑跟公婆吃飯」。

筋疲力盡的她表示自己平時都有煮，只是那天比較累，卻要遭到這種對待，讓她非常委屈難過。網友看了她的貼文紛紛為她心疼，安慰她「辛苦了」、「秀秀」、「「我也是做市場的能體諒，年節回到家，感覺手腳都不是自己的了」。

有人則建議她不要忍讓，「越吞忍就越被欺負」、「人生很短沒必要這樣」、「不適時的反擊會被當理所當然」，怒嗆「他們不會自己煮？」、「不能買便當嗎？」、「手腳怎麼了？剩嘴巴嗎？」，還有網友教學回應絕招「我會回，大姑回來是要吃媽媽的味道，我煮她嘴不會說什麼，但心裡一定很失望，因為難得回來想吃一頓媽媽的味道難道這麼難嗎？」