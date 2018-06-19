男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15 聯合新聞網 綜合報導



女網友婚前不斷被公婆暗示婚後要改跟先生共同持有，不僅如此更批公婆連婚禮的費用都要女網友出。示意圖。圖／ingimage提供 分享 facebook 女網友在「靠北男友」po文狂批未來的公婆無恥，文中表示自購的房產，婚前不斷被公婆暗示婚後要改跟先生共同持有，不僅如此更批公婆連婚禮的費用都要女網友出，女網友氣大罵「沒那個屁股就別吃那個瀉藥」。

女網友表示自己來自單親家庭，父母離異後，自己陪伴奶奶長大，奶奶過世留給她一筆錢，她就買了一間房子。她跟男友交往一年，男方父母就不斷催婚，女網友表示自己不是一個很嚮往婚姻生活的人。大學畢業後，男友的父母更是不斷催婚，還說「你們有現成的新房，還要男友記得結婚後把我的房子改成共同持有」。

到此事情還沒完，女網友答應男友父母結婚，但要求不舉辦婚禮不宴客，男友也說沒有錢辦婚宴。一次偶然機會男友父母發現女網友存摺內有錢，他們氣急敗壞的質問女網友「明明錢就夠為什麼不辦婚宴」，女網友怒批欺人太甚，「沒見過一個婚禮要女方全部出錢的，也沒見過哪個新娘結婚後房子要立刻給男方的」。

事發後，男友覺得很丟臉跟她道歉，她雖然深愛男友，但是這樣的婆家，她大嘆接受不了。

網友看完po文一面倒的留言「人家就是看上你的錢啊！所以才急著要催婚，怕煮熟的鴨子飛了」、「他們應該是看重妳有錢」、「不要嫁」、「厚臉皮，千萬別嫁」、「妳很愛他但還是要考慮清楚了，妳認為婚後妳能幸福多久」，更有網友勸「放生吧！妳自己把底細全部都說出來，這也是要怪妳自己」。