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心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00聯合報 兩個銅板

圖／倩
圖／倩
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曾以為，我會當一輩子的頂客族。

生命中的喜怒哀樂如同巧克力，是核桃、海鹽、榛果還是酒香，得在咬下的瞬間才知其味；不喜歡巧克力的口味，還可以選擇吐掉，但孩子能塞回去嗎？我只下訂一個，送子鳥卻攜來一雙。

雙胞胎長相不同，連個性也大相逕庭。一個愛芭比、一個愛超人，不曾為了玩具吵架，因為喜好差遠了。我以為女孩是貼心的，養起來才知道超虐心，每天我都要練功，深呼吸再深呼吸、握拳再握拳，才能不化身潑婦。難道她們聽不懂人話，還是我講的是火星文？每晚總要將冒出頭頂的角用力壓回去，小惡魔啊別心急，媽媽的臉像月亮，慈愛又溫柔，皎潔又明亮……乖，白日到公司再放妳出來。

小時候的我認真讀書勤做家事，從不讓父母操心，我的好基因怎麼都沒有遺傳，難道調皮搗蛋都是跟爹學的？老大的聯絡簿上寫著幫老師取不雅外號，老二的寫著對同學爆粗口，天啊！我的生活因她們的成長，驚嘆號大於完美句點。

孩子初經來的那一天，我比當事者還緊張，叮嚀這交代那的，就怕經血像滔滔江水流得滿山滿谷，哪知老神在在的孩子一臉淡定，涼涼地說：「同學早來了，而且老師有教，妳太大驚小怪啦！」是嗎？想當年，我還以為自己得了怪病快死掉，血才會流個不停，哭著跟媽媽說我還小還不能死。

好基因沒生給她們，數學讀不通的煩惱卻完整拷貝，聯立方程式、三角函數始終你不識我、我不懂他，搞得一個頭兩個大。兩張考卷，一張4分、一張6分，加起來剛好10分，其實媽媽我當年大學聯考數學才拿2分，所以別難過，況且這個英文96分，那個繪畫如此靈動傳神，兩個都是有天賦的孩子，數學不好天也不會塌下來，人生不是非黑即白。

她們早早確立志向，一個對語文有興趣、一個要走設計這條路，國三想讀「技藝專班」怕我不答應。傻丫頭，我怎麼會反對呢？讀自己喜歡的科系是多開心的一件事，在我那個年代，女生大多讀商科，聽爺爺的話放棄了最愛的歷史擁抱會計，是我心底的小遺憾。

因為有她們，我的生命變得完整，兩個小貴人將繼續帶進風味迥異的驚嘆號於日常，我心悅誠服、虛心受教，她們教會我如何成為母親。

送子鳥給了我一份大禮，買一送一。

巧克力火星雙胞胎

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