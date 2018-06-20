家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00 聯合報 蕙蘭姥姥



「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶～」喔，小可可在唱歌了。

過了一會兒，「世上只有爸爸好～」換詞了，爸爸聽了感到很欣慰。

又過一會兒，「世上只有姥姥好～」不錯嘛，算上姥姥一份。

再過一會兒，「世上只有自己好～」呵呵呵，自己也有份。

這時婆婆說話了：「妳唱了爸爸、媽媽、姥姥好，都沒有唱婆婆好耶！」小可可馬上站在婆婆面前，大聲唱道：「世上只有婆婆好～」惹得婆婆大笑起來。

晚飯後，小可可和爸媽表演餘興節目，先登場的是母女合唱媽媽的國小校歌。小可可率先跳上和室的地板，大方地向大家揮揮手。婆婆馬上報以熱烈的掌聲。

隨著媽媽的歌聲，小可可一邊應和，一邊跳著自創舞步。舉手投足有小孩子的天真可愛，也有校歌裡剛勁自強的精神。連續唱了三遍，舞姿也推陳出新，看得大人熱烈鼓掌，個個笑呵呵。

下了舞台，小可可跑到爸爸身邊，把他拉到客廳中央，要爸爸拿著巴掌大的小掃把，跟她一起表演兩小段跆拳道──揮拳，踢腿，目標是爸爸手裡的物品。

即便她的小拳小腳十分可笑，但她非常努力，爸爸也配合得很好，總在她踢了三、四次後，小掃把才被踢飛出去。

她說：「跆拳道還有一招。」找來小塑膠椅交給爸爸拿著，以小椅子作為攻擊目標。小拳頭打在小椅子上「砰！砰！」地響，婆婆聽了心疼，吩咐她：「打輕一點兒。」她大概也覺得手有點兒痛，接下來的兩拳就點到為止。最後是飛踢，踢到第四次，爸爸擋不住，小椅子落地。

姥姥提醒她，跆拳道結束都要鞠躬。她立刻行了大禮，兩隻手都按到地。大人正誇她，她卻忽然蹶起屁股，兩腳輪流向上踢，身體都快翻筋斗了。為了她這個突如其來的加料動作，大家笑得眼淚都流出來了，說：「這也未免鞠得太厲害了！」

餘興節目結束，隨爸媽回家時，小可可抱了姥姥也抱了婆婆，好像黏膠，把一家人黏在一起。

三歲半的娃兒真有趣！