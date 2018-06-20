女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00 聯合報 伍華英



熱舞結束，中場休息，婆婆媽媽們一坐下來，有人拿起「一條根」，有人拿出「百靈油」，各自東擦西抹起來。沒帶藥的也趕忙挨過去，請其他人幫忙推拿一下，於是一群人像猴兒互相找身上跳蚤似的，妳幫我按摩、我幫妳指壓，可是等舞曲一響起，大夥兒的舞蹈細胞又活了起來，忘了痠痛，依然跳得起勁！

麗秀是我們的前輩，當阿嬤的她舞姿一流，步步到位，有一次當大家踩踏著快節奏的舞步時，突然瞥見從她的衣縫處滑落了一塊綠色紙片，仔細一看，是一塊痠痛貼布。我撿起來拿給她，她的表情竟像春光外洩般羞赧極了。原來，麗秀的完美舞藝，也是靠痠痛貼布包裹起來的呀！

我們都是更年期的熟女，身體的退化如排山倒海，偏偏我們又那麼熱愛跳舞，於是，護膝是大家共同的配件，磁石、貼布是基本款的紋身，各種塗抹的藥膏，更是隨身的保養聖品，因為有這些防護與加持，讓我們還能歡樂起舞，忘了五十肩也忘了退化性關節炎。

有時還不得不佩服我們這些愛跳舞的大媽大姊們，平時在家裡操勞家務，相夫教子，得把家裡的工作做完，才得空閒到外面來透透氣，鍛鍊筋骨。年輕時，跳舞是我們的興趣，卻苦於抽不出時間。現在孩子都大了，正處於空巢階段，想重新找回跳舞的感覺時，筋骨卻不聽使喚了。幸好大家不求美姿美儀，只要能運動流汗就好。即使手舉不高，腰挺不直，一樣跳得心情愉快啊！