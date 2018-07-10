親子關係難維持？她：經歷馬拉松後這些都不算困難

2018-07-10 15:15 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌 圖片：陳麗如】

熱衷戶外運動的陳麗如，從十年前就開始跑步，除了參與各大路跑賽事，也從事騎車和登山。三年前進入台大EMBA就讀後，參加了更多艱難、瘋狂的比賽。陳麗如表示要順利跑完一趟全馬，必須從平時就養成規律練跑的習慣，才能鍛鍊出足以應付42公里長跑所需的肌力和體能。除此之外，「培養好的心理素質」更是跑馬拉松不可缺少的訓練。當跑到筋疲力盡，出現撞牆期的時候，必須不斷地告訴自己「終點就在前面，千萬不能放棄啊！」

因工作之故開啟了跑步的興趣及熱情

陳麗如投入路跑賽事多年，有豐富的國內外路跑參賽經驗，說到每個獎牌所代表的比賽與故事，都是一段令人難忘的回憶。談起與跑步結緣的過程，陳麗如表示，由於在知名嬰童企業任職期間，剛好負責NIKE、ADIDAS、PUMA、New Balance等國際運動品牌兒童服飾台灣總經銷的部門主管，基於業務合作關係，經常以客戶的身分受邀出席這些品牌舉辦的路跑比賽；因此抱著「既然來了，不如就跑跑看」的想法，一開始從最基本的3公里賽事開始報名，自此之後，開啟了她的跑步人生。

「這樣的比賽，每年都有四、五次，所以隔年我覺得好像可以再增加距離，陸續報名了9公里、半馬（21公里），全馬（42公里）賽事……沒想到自己都可以完成，漸漸有了自信之後，為了在下一次能夠跑出更好的成績，所以也開始自我訓練計畫。我通常在下班後，就近到公司旁的健身房跑個幾公里再回家，慢慢也就養成了固定跑步的運動習慣。」

分享 facebook 一生一定要參加終生難忘的瘋狂賽事

進入台大EMBA就讀之後，陳麗如認識了更多喜愛跑步的同學，也接觸了更多大型的路跑比賽，創造許多難忘的紀錄與回憶。其中以「戈壁挑戰賽」與「馬祖馬拉松」，是陳麗如認為在路跑界相當具有難度、代表性，也相當「瘋狂」的賽事。

「玄奘的天竺取經之路，在甘肅到新疆之間，有一段被稱為『八百里流沙』的險惡之地，這就是『戈壁挑戰賽』的賽事場地；頂著炙熱的高溫、跑在滿佈駱駝刺的沙漠與鹽鹼地交雜的路面，還要適應高達20度以上的早晚溫差，如果沒有親身經歷，豈能體會玄奘的取經決心和堅毅精神，又豈能親眼目睹大自然的險惡和戈壁浩瀚之美呢？即便是一場看似自虐的賽事，卻讓人一輩子難忘，而且這段經歷和體驗可以和我的後代子孫說嘴好幾年啊……」

分享 facebook 「『馬祖馬拉松』的場地則以坡度陡峭、地形險峻著稱，途中會看到大砲、軍營，還會經過防空洞，連軍人都會出來歡迎你。我從來沒想過自己會來到馬祖這個戰地，更沒想到有一天我會在馬祖島跑馬拉松，還跑出了不錯的成績。這些經驗很瘋狂，也很值得！」

分享 facebook 陳麗如認為，每一場馬拉松都是在挑戰自己的意志力和耐力，當然，完賽之後的成就感就是下一場馬拉松的最佳動力！在親子間的互動和相處，跑馬拉松這件事也帶來了許多正面的影響和幫助：因為媽媽要花一些時間和精力在練跑這件事，相對就少了嘮叨兒子的機會，也讓他有更多自主管理的空間。

每跑完一場賽事，陳麗如也會和兒子分享當中的酸甜苦辣，讓路跑這件事成為我們親子間的獨特話題。更讓陳麗如欣喜的是：兒子第一次對媽媽的讚美和仰慕就是「妳好厲害，可以跑完馬拉松，很不簡單耶！」平日練跑的過程無形中也給了孩子一些身教，雖然他沒有陳麗如對跑步的狂熱，但也不討厭跑步，小學和國中時期的短跑速度甚至比她還快，高中短跑速度至少也還是班上前幾名。

運動不只得到健康，也能促進親子關係

熱衷於跑步、騎車、登山等戶外運動，陳麗如認為，運動不僅可以保持自己的身心健康，對於維繫親子關係也有正面影響。「帶著孩子和我們一起參與這些運動，會讓他有特別的體驗，覺得這是有趣、好玩的事情；而在討論要做哪些活動、要去什麼地方的過程，也會增加親子互動的話題，促進家庭的凝聚力。」兒子對於自己在小學五年級暑假，頂著大太陽騎完花東這件事始終覺得不可思議，也成為彼此間茶餘飯後最佳的聊天話題和回憶。

分享 facebook 陳麗如記得兒子曾經這麼對她說：「我自己在學校體育課跑5公里，就覺得力氣用盡，快要昏倒；媽媽妳一個女生竟然可以完成42公里的馬拉松，那是超過我八倍多的距離耶！他感到好奇而問我：『妳中間有沒有休息？』、『如果跑到抽筋累了不想跑怎麼辦？』我通常會透過回答他這些問題，給他一些正面的態度和機會教育；比方說要跑出好的成績是要累積的，唯有不斷的練習才會進步，他就會明白，自己的課業或其他活動項目表現不好是因為努力和練習不夠，無形之中，運動也會產生這樣的教育價值。」

孩子在不同的階段，都有不同的溝通問題，像是進入青春期之後，孩子有自己獨立的思考能力和價值觀，雙方期望的溝通方式也不同，衝突就容易產生。陳麗如認為，跑馬拉松其實要用強大的意念支撐到最後，如果這麼痛苦困難的過程都能熬過，面對孩子所需要的耐心和性子就更不成問題了！

分享 facebook 沒時間運動？兩祕訣化解

對於職業婦女普遍工作時間長，還要照顧家庭孩子，很難在蠟燭兩頭燒的忙碌生活中安排規律運動，對此，陳麗如分享了兩個秘訣，解決「沒時間運動」的窘境。

「首先一定要把『運動』這件事，放進每天的行事曆，哪怕只有30分鐘甚至更少都無所謂。一旦把運動成為生活的一部份，規劃什麼時間該運動，那就不會忘記了；其次是善用零碎的時間，每件事情中間都會有空檔，好比等候孩子補習下課的空檔，都是很好的運動機會。」

陳麗如也認為，找到一群人一起運動，除了可以達到互相督促的力量之外，也可以形成另一個社交圈，結識更多朋友拓展人際關係。加入運動團體可以激勵自己保持運動習慣，很多線上或地區性的路跑社團都很容易尋得，可以就近選擇。「能不能運動，只是在於我們有沒有把運動排進時間表；『沒時間』只是一個理由，但絕不會是事實喔。」

分享 facebook 陳麗如心中的「媽媽力」：

媽媽外表看似溫柔，但內心其實很堅毅、有韌性，有句話說：為母則強，非常有道理。明明看似柔弱的母親，一旦遇到困難處理麻煩狀況時，又會變得很有力量。對我的孩子而言，我永遠在示範：要有夢想，但是更需要「行動力」，遇到失敗，要立刻撫平傷口、整理情緒，再重新出發。運動就是在鍛鍊這樣的心念和習慣，直到現在我還是得不斷練習，並強化自己在這方面的能力。

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