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李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00聯合新聞網 BabyHome

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【採訪：林聖堯 / 攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌】

同為演藝人員，李詠嫻和丈夫艾力克斯在螢光幕前形象總是陽光健美，婚後育有一子一女的兩人，除了滿口爸媽經，也對家人彼此的體態健康維持豪不鬆懈，近年更與音樂界好友一同創辦新型態健身空間Space Cycle，希望能將自己從運動中得到的喜悅和助益推廣給更多人。

從自己最熟悉的瑜珈出發，創造跨界健身新時尚

學習瑜珈二十餘年的李詠嫻表示，運動早已成為自己生活的一部分，既然是生活的一部分，那運動當然就不只是保持健康的一項手段，她認為運動是「活」的，應該跟著潮流推陳出新，在流汗之餘也能享受周遭的人事物景；因此，幾年前她注意到歐美正流行的飛輪單車（Cycle），決定和志同道合的好友一起將之引進國內，讓更多運動愛好者可以接觸新的健身運動思維，於是，新型態健身空間Space Cycle就此誕生。

照片提供／李詠嫻FB
照片提供／李詠嫻FB
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自詡為新型態健身空間，除了獨樹一格的裝潢風格，Space Cycle當然還有其他與眾不同之處，因一同創辦的伙伴有音樂界的背景，在課程設計上與專業人士多方研擬規劃後，將音樂融入律動之中，並每年推出新的活動內容，確保來運動的男女老幼都能接觸最新鮮的健身運動；讓運動不只是運動，還能是一種生活時尚。

媽媽運動放輕鬆，聽從專業指示循序漸進

身為兩位孩子的媽媽，李詠嫻的健美體態人人稱羨，她分享自己的經驗之道：「運動當然很好，但每個人身體狀況各異，必須在自己的能力範圍內循序漸進，以免還沒變美就先受傷了！」她也建議懷孕的媽媽想運動一定要先諮詢過醫生，確認自己的體能狀況，如果可以，先從比較溫和的瑜珈動作開始，不但能減少孕婦易抽筋的情況，由瑜珈鍛鍊出的身體柔軟度和呼吸調整也都對生產過程有很大的幫助。

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至於產後的媽媽們，李詠嫻也貼心叮嚀：「一定要放輕鬆，別給自己壓力，因為媽媽的肚子是9-10個月慢慢撐大的，產後最少也要給自己一樣的時間恢復。」在身體狀況允許下，除了持續進行燃脂和有氧運動有助於身材恢復，均衡飲食也是瘦身重點，就算每天努力運動爆汗，但每餐都肆無忌憚地亂吃，當心體重和脂肪的堆積不退反進。

運動習慣應從小培養，投其所好才能持久

現在每到週末，李詠嫻和艾力克斯都會盡量帶孩子到戶外跑跑步、流流汗，平日下課後也安排各種運動課程讓他們去發洩精力；不禁讓人想問：「要如何養出愛運動的孩子？」李詠嫻覺得每個孩子都是天生喜歡運動的，只是人各有所好，如果孩子對某項運動興趣缺缺，那就帶他嘗試別種，如果用強迫的方式學習只會揠苗助長，就像她為了讓孩子學游泳保身，軟硬兼施都無法讓他們自發學習，還好因為小有天分，在比賽中誤打誤撞得獎後，反而自己吵著要上課；由此可知「成就感」也是孩子學習的重要原動力。

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李詠嫻心中的「媽媽力」：

當媽媽前的我，凡事都以自我中心思考，認為自己什麼都懂；孩子出生後讓我有了很多學習的機會，也從原本剛強的個性中多了耐性，學習從孩子的角度出發，很多處理事情的思維突然就沒那麼複雜了！從新的視野看待事物，當然就會出現很多不懂或以前沒思考過的方向，因此我也變得更謙虛，隨時隨地都樂於接受家人朋友的不同觀點，讓自己享受持續進步的每一天。

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