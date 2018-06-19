8月結婚…準岳母逼簽婚前契約 男怒：遇詐騙集團？

2018-06-19 09:55 聯合新聞網 綜合報導



婚前契約已成為保障婚姻雙方權利義務的新興利器。（示意圖） 圖／ingimage授權 分享 facebook

婚前協議已成為一項可以保障婚姻雙方權利義務的利器，但條款的內容，該如何選擇？一名網友將在8月結婚，準岳母拿出一張婚前契約書，條列的內容包括每月孝親費2萬、房貸全扛、房子夫妻共有，若離婚得放棄房子。讓網友瞬間爆氣，質疑「我是遇到詐騙集團？」、「有種叫我簽」。

一名網友在《靠北女友》PO文，表示自己將在8月結婚，日前到女方家吃飯時，餐後準岳母拿出「一張紙」要他簽名，上方列明：

1.婚後XXX同意拿每月薪水2萬孝敬女方的父母 2.買房只能用夫妻共有，房貸男方全數負責 3.若離婚，男方XXX無條件放棄房子所有權

男網友當場傻眼，客氣回應「能讓我一點時間考慮嗎？」，準岳母表示「等主桌我會請主證人用正式書面給你」，還說能理解這紙「婚後財產同意契約」會讓男方很不舒服，但自己女兒很怕遇到不負責任的男人。

男方抱怨結婚的喜帖、喜餅、場地、禮車都準備好了，準岳母這招是在「演偶像劇還是八點檔」，並撂下狠話「若結婚當天叫我簽，我會在30桌所有人面前撕給你老母看」、「我是遇到詐騙集團？本人8月結婚，有種叫我簽」。

PO文引來網友熱議，質疑男方的準岳母是在「賣女兒嗎？」、「契約內容講得好像她女兒是廢物一樣」、「到底是小倆口結婚還是男方跟岳母結婚啊？」勸原PO「直接放生」。也有人建議應先問問女友本人，是否知道這件事？或請對方家庭設身處地交換立場思考一下，這樣是否合理。

另有網友以「公平」原則提出建言可擬一份以男方為主的合約，「婚後跟男友父母住，因為已花錢養女友爸媽了，你也該表示一點心意孝敬一下我爸媽」、「買房夫妻共有，房貸男方全負，但婚後同住水電瓦斯電信費、孩子的教育費全由女方支付」、「因為誰的行為造成離婚房子歸另一方」。對於男友的抱怨文，一名女網友留言示愛「你可以考慮我，我單身！我媽說只要對方對我好，我喜歡就好」。