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婚姻故事／下輩子等我喔

2018-06-19 06:00聯合報 郎英

圖／PPAN
圖／PPAN
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老公生活作息和我截然相反，三餐很難湊在一塊。他不喜外食愛自理，煮鍋地瓜飯，炒盤青菜煎條魚，再搭配自釀的豆腐乳，擺滿桌也挺豐盛的；只是，晚餐併消夜的他，深夜食堂一開張，鏗鏗鏘鏘的鍋鏟聲與蔥蒜爆香味兒不時竄入臥房，不但擾人還勾魂攝胃，我總是壓抑嘴饞，嗅著菜香，強迫自己快快入睡。

半夢半醒間，想起新婚時，因與公公大伯小叔同住，一家子吃飯像打仗般陣容龐大，三個妯娌按月輪煮均分勞逸，看似公平合理，但對於從小只會捧書不會持鏟的我來說，每當值班如臨大敵。雖然，旁有來自菲律賓的瑪麗亞幫忙，手有谷歌大神的網路食譜加持，面對堪稱饕客的夫家親人，膽怯不安仍時時重壓心頭。

直到搬出老家，我再度重返單身時的愜意時光，想吃再煮，加上外子生意忙碌、餐不定時，造就他洗手作羹湯的習性。當學校業務繁忙時，我總會把工作帶回家，見老婆窩房趕報告，老公就在廚房忙碌，佳肴飄香伴隨一句「煮好了，出來吧」，未食先暖。此雖非我本意，卻是拙婦的小確幸哩。

當然，賢夫忙了一身油煙味兒，嬌妻自得收盤洗碗清理戰場，分工合作、夫唱婦隨嘛。可這琴瑟和鳴交融景象，隨他愈來愈晚歸，我愈來愈早寢，譜不成曲兒了。

每當睡醒，趕著上班，分秒必爭，最怕看到的不是屋外陰雨綿綿，也不是紅霾烏雲蓋天，而是東倒西歪的廚餘碗筷。山珍海味後的杯盤狼籍，孤寂汙穢地杵在槽裡，那糟樣兒，實在讓人難以忍受。

剛開始，我默默處理善後，可後來發現似成彼此「你棄我拾、合作無間」的另類模式。倘若時間充裕、氣溫暖和，倒也罷了，碰到賴床晚起和天寒水凍時，賢妻可要變臉了。為此隔空喊話和冷戰戲碼不時上演，終歸相罵沒好話，結果當然是兩敗俱傷。

有一晚，瞧他打開冰箱發出窸窣聲，心知又要開爐了。趁老爺洗米切菜時挨過去，晃著脫皮雙手向他求救。「唉，天氣變了，富貴手又犯了，龜裂的地方一碰水就痛，明早可能沒辦法幫忙刷鍋洗碗，可是不洗，不速之客就會來泡澡。你看，這是上次抓到的蟑螂。」「喔！真的嗎？放心啦，睡覺前會統統收拾乾淨。」

一吵二鬧三理論對眼前這位大男人是絕對行不通還可能招致反效果的。應對念理科、吃軟不吃硬的他，得以柔克剛，還要提供實證，才能令其甘願完成該做的事。

翌日清晨，憶起昨晚片段夢花，趕緊往廚房一探究竟。碗盤亮晶晶衝著我眨眼，鍋鏟水漬猶存猛送秋波，流理台上清潔溜溜……啊，孺子可教，親愛的老公，謝謝你，下輩子，還想找你共築愛巢喲。

食譜小確幸外食廚餘

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