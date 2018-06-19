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家人關係／父親的眼淚

2018-06-19 06:00聯合報 王景新

父親算是標準的「老強人」，日常生活不假他人之手，從不在妻兒面前表現脆弱的一面，除非生離死別突來乍到。

印象中，父親幾次落下男兒淚，是分別接到山東、哈爾濱親戚來電告知，我那素未謀面的大姑、小姑和叔叔的病逝噩耗。當時年紀小，只見父親對著話筒老淚縱橫，斷斷續續地哽咽；叔叔往生，父親更哀痛逾恆地說：「我弟弟沒有了。」之後，父親跨海寄去白包厚葬手足。情勝手足的陳伯往生，父親也是淚訴：「昨天不是還好好的嗎？」

再見父親落淚，是我海軍新訓第一次放假。那年，我們海軍六三○梯扎扎實實在左營待了四十三天，比表定的新訓多出一天，為了結訓當天，碰上強烈颱風薔蜜肆虐，全體官兵弟兄在營休假一天，因此同梯間常打趣說：「我們是海軍史上新訓最多天的。」生平第一次和父親這麼久沒見面，就算有寫信回家報平安，怎堪彌補不能相見的遙遠？一進家門，父親就哭了，直說：「怎麼去這麼久！在那邊好不好？」那年父親七十七歲。

父親真情流露並不意外。一回，還讀幼稚園的我，在離家不遠的外婆家不過住個三天兩夜，甫回家，父親就說：「好想你。」就別提我更小的時候，母親回印尼探親，父親夜夜點好蚊香置於床下，親暱地將我擁在他的胸前入睡，同我說：「我們是最親的人。」

最後一次見父親落淚，他雙眼緊閉著。那夜，我向著病床上父親的耳畔輕聲說：「爸，我先回家休息，換葛格來陪您。我明天早上就來喔。」忽然一滴清淚無聲滑落。我天亮返回，眼前醫護人員手忙腳亂電擊已沒有心跳的父親，急救無效，不忍父親再受苦痛，我只能請他們收手，讓父親好走。

別後，缺少他來電問我：「回不回來吃飯？」注定了我將在每個日暮黃昏備思父親。

海軍醫護人員探親印尼颱風

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