家庭／端午點滴：花生米粽子

2018-06-18 06:00 聯合報 黃珠玉



圖／陳完玲 分享 facebook

每年端午節一近，大家總會熱烈地討論起粽子，喜愛北部粽的友人堅持口感爽Q、米粒分明、外觀較小巧的粽子才好吃。偏好南部粽的那方則說，用料大膽大方、內容豐盛、個頭大的粽子才不失為應景好食品。如果有外省籍的朋友，湖州粽、裹蒸粽等也跟著加入戰局。而我一向不搭話，滿心只想著包有花生米的粽子。

我在嘉義讀小學，升上二年級時，因身高竄得快，讓我從全班近五十個孩子當中「脫穎而出」，擔當班長兼風紀股長，又是學科小老師，在班上可謂叱吒風雲。我帶全班同學朗讀國語的造句，一個個步驟引導同學演練算術，升降旗典禮在操場負責整隊喊口令，每節下課擦黑板，放學時關門窗……某天，我又接了一個新任務。

那是頗為艱鉅的工作：老師要我每個中午去他家向師母領取一份餐食帶回教室。現在來看，老師家與學校僅是咫尺之遙，但我當時畢竟年幼，就算老師再三舉出路旁幾個適合當參考點的建築物，我還是因沒有把握而顯露出害怕。後來，老師又詳細說明，說是看到院子裡種有大紅花的那家，再數一家、兩家，第三家就是了。

大概是為了安我的心，最後老師還是派了位同學當副手一道出任務。熟練畢竟能夠生巧，幾個戰戰兢兢的日子過去後，正手副手都不害怕了，已有餘裕一路說笑跑跳，簡直就像上課間來趟迷你的野餐之遊，教人雀躍。

有一天，師母交到我們手上的是一個小布袋子，裡頭放有一粒大大的粽子。走回到校門口前，禁不住那陣陣粽香，我倆將袋子捧推向對方的鼻下聞嗅一番。眼色互使，兩人仔細端看那粒大粽子，只見有一顆花生米鑿破粽葉，要露不露。我們可能太好奇，也可能是肚子餓了，毫不猶豫地用指頭挖出那顆花生米分享。不大的年紀倒也懂得趕緊將粽葉輕輕按鋪整理，收住手後互望，帶點默契又油生一些滿足，經過幾個輕快步子的淡釋，踏入校門時已趕走原餘留的、略略的不安，兩人會心露出童稚的一笑。

後來，老師的午餐屢屢是一粒大粽子，我們仍施行故技，先行探勘合宜之所，接著挖出花生米，再做粽葉鋪整。有一回發現有兩顆花生米明顯露身在外，剛好一人可以分到一顆，不勞分剝成兩瓣，且不太需要整理粽葉。從此，每探看袋子，兩顆花生米都已然就好了位。露在外頭的花生米個數總是二，同學和我當年哪曾多想，僅一味欣喜，而恰到好處的「埋設」深度，也只是引發我們遞給老師時無須忐忑的慶幸之感。

童年早已被推遠，由如梭歲月一個接一個送至的端午節，在前夕我都會憶起和花生米的密切際遇。攀跳到空氣粒子上的是熟悉的花生米香味，邀同我心底的溫馨，一縷一縷瀰漫出甜甜懷舊之情，要為我牽出一個因兩顆花生米而更加有滋有味的端午節慶。