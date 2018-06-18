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家庭／生產點滴：產前滑步機

2018-06-18 06:00聯合報 李蕙君

「寶寶已經超過3300公克了，會很難生，妳一定得多運動！」三十八周的例行產檢，醫師看著超音波上密密麻麻的訊息，憂心忡忡、耳提面命。這也不是第一次醫師警告我要留意寶寶的體重，雖然已經限制自己少吃一些，但每月一次的寶寶見面會，肚裡娃的體重還是以超速扶搖直上。

我決定遵守醫囑來運動！不想出門，「滑步機的運動方式跟散步差不多，我來踩踩滑步機吧。」這個建議換來了老公讚許的雙排牙齒笑容，還向我比了個讚。

大腹便便實在累人，在滑步機上踩個十多下就草草結束，上床睡去。再睜眼，是清晨五點十分，驚見底褲流著無色的液體，不知已經破水多久？十五分鐘後，我平躺在待產室，全身貼滿監測的儀器，心中忐忑；但擔任住院醫師、每天都累得像條狗的外子可開心了，他先是告知總醫師自家老婆即將臨盆，在恭賀聲中他被批准了陪產假，不一會兒就在旁順勢補眠、鼾聲大作。

主治醫師很快來到醫院，經過內診，只開了兩指。「已經破水了，要開刀還是再等等？」我無助地看向老公，他聳聳肩，說：「身體是妳的，妳自己決定！」在生命交關的時刻怎麼要我實踐起「身體自決」的信念？

醫師見我躊躇，決定晚點再做盤算。外子依然倒頭呼呼大睡，對門產婦的呼天搶地不斷提醒怔忡不安的我，自己肚皮上的風平浪靜一點都不尋常。這時我才暗自忖量，難道是滑步機惹得禍？

當夜，為顧及寶寶的安全打了兩劑催生針，雖然子宮收縮帶來了巨大的疼痛，卻還是只開了四指，只能選擇剖腹。產後母女均安，但想起自己的對於孕婦健康的蒙昧還是感到一髮千鈞與羞愧赧顏。

隔日，主治醫師查房時順道問了寶寶的體重。「才3060克？妳家寶寶腿比較長啦！」醫師俏皮地吐了吐舌。醫師別難為情，我們這對天兵夫妻自作聰明的產前滑步運動，才讓您大忙了一場。

醫師牙齒子宮孕婦
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