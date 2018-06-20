別小看運動潛在正向力！能讓孩子EQ更強大 還有這5個心理發展效益

2018-06-20 10:30 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：許嬰寧 心理師】

別小看運動的潛在正向力

現代孩子活動種類豐富，越來越多父母選擇讓孩子參與戶外運動、體育活動，除了以前常見的溜冰課、游泳課，現在還有各式挑戰活動、上山採果、棒球排球、攀岩體適能，玲瑯滿目。

只是戶外的體育活動，通常比室內活動危險，父母在戶外必須要跟著移動奔跑，陪孩子運動，弄得自己更狼狽。但為什麼越來越多的父母，選擇揮汗如雨，也要把孩子帶去戶外，離開３Ｃ產品呢？

一來，運動可以消耗體力，促進循環，二來是讓孩子們多接觸室外活動，開發肌肉和協調性，適度的使用身體肌肉和關節，都能夠加強功能。

除此生理的幫助以外，運動還有哪些重要的心理發展效益？

一、挫折耐受力

練習承受，壓不垮就不怕稻草

運動的本質中包含了運動的成果，或比賽的成績。孩子會從父母和教練的口中，學習到每項運動的測量向度，例如速度快慢、得分多寡，成功率，動作準確度，距離長短等，透過教練的教導，和同儕學習模仿，孩子漸漸理解所被賦予的期待。

無論爸媽或教練的態度如何，孩子仍然會接收到社會價值「可以再更好」的訊息，有些孩子甚至對自己的期待，比父母賦予的還要高。因此，面對期待，孩子的挫折耐受力就成為首要考驗，也是重要資產。

分享 facebook 二、團隊合作力

學習認同團隊，才會被認同

大部分的兒童活動或營隊，都會將孩子分成若干組別。為了讓孩子快速相識，凝聚團結，會加強孩子一開始的熱身活動，共同創造團隊代號。大一點的孩子，更會發展出自己團隊的特色或口號，接著透過組間的活動，孩子會發展出對自己團隊的向心力，為了爭取榮耀，不知不覺建立起對團員的互助合作和認同感。

同時，團體合作也會帶來某些挑戰，例如領導者與被領導者之間的溝通，意見不合時的解決方式，無法公平分配造成的失落等，都是孩子在團隊中學習的重要課題，在團體中適應越順利，越能獲得更多團隊的協助。

三、未知承受力

未來本來就是未知的，而父母至今都還在面對

戶外活動有許多未知數，天氣和環境，都是無法事先預測。很多戶外課程，實際的活動進行方式，也會因此實際地形和分組方式，可能略有調整。更別說，很多年幼的孩子，可能無法完整理解遊戲規則，因此很多年幼的孩子，會在活動現場才出現不知所措的狀況。孩子發展過程中，會面對越來越多的未知事務，而成人的環境中也是，孩子的承受能力越好，就越能面對壓力環境的調適，反之，則會造成潛在適應不良。

分享 facebook 四、自我接納力

沒有失敗過，就別說你嘗試過

孩子在戶外活動過程中，可能會受傷，會失敗，可能會發現自己做不到的地方。很多混齡的活動，或是搭配使用各種器材球具的課程，都讓孩子覺得新鮮不已。同樣的，也會遇到各種無法勝任的時候，看起來像是輕而易舉的動作，某些孩子卻需要更多時間才能做到。

自我接納度比較高的孩子，可以透過反覆練習而進步，也能適時發出求助訊號。自我接納度較差的孩子，容易被社會比較影響，在失敗或是被其他團員影響的時候，產生退縮或拒絕嘗試，嚴重者甚至會要求終止練習。

五、尊重及風度

跌倒不可怕，可怕的是跌倒了站不起來

無論是何種運動類型，孩子都會見識到比自己更厲害的同儕。孩子通常非常欣賞厲害的師長或教練，但是同儕之間卻總是希望「我最厲害！」「我也會！」「我比較快！」當有一定程序和裁判決定競賽結果以後，孩子對於他人成就的風度，將會影響他未來處世的態度和做事的高度。雖然年幼的孩子不明白所謂抽象的風度，但可以透過師長和父母的行為示範，引導孩子學習永遠受用的尊重和風度。

如果你是愛運動的爸媽，你一定對這些運動的心理益處不陌生，因為你也經歷過這些辛苦掙扎、自我懷疑、然後接納肯定的過程。這一定也是你希望能夠傳達給孩子的教育之一。

如果你是個不常運動的爸媽，或許不會馬上在孩子身上看見這些成長，無法立即驗收，但只要經驗累積，透過安全適當的環境讓孩子重複體驗，你一定會發現，這些在戶外陪伴他們揮汗如雨的運動日子，是絕對值得的。

Photo:Crystal Lin/ Cathy Sun/ IWATCH STUDIO

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