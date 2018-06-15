連生三女被罵賠錢貨 婆婆嗆她：不會下蛋的母雞

2018-06-15 12:02 聯合新聞網 綜合報導



網友連續生了三個女兒，被婆婆嗆是「不會下蛋的母雞，只生賠錢貨」。示意圖／ingimage 分享 facebook

某些長輩重男輕女的觀念，讓許多做媳婦的女性很崩潰。一名網友發文抱怨婚前婆婆不斷強調會把她當作女兒疼，婚後卻不是這麼一回事，在她生下3個女兒後婆婆的態度更為惡劣，甚至嗆她「生女兒坐什麼月子」、「是不會下蛋的母雞，生了兩個賠錢貨」等等，誇張行徑讓網友傻眼嗆「婆婆也是賠錢貨」。

一名網友的婆婆在婚前不斷強調會把她當作女兒一樣疼，結婚懷孕後更是對她百般用心，然而一得知懷中寶寶性別是女生後，態度就一百八十度大轉變，寶寶出生後至醫院看了一眼，發現是女生就頭也不回離開，出院後還嗆網友老公、公公「不准幫她端月子餐跟洗衣服，生女兒坐什麼月子」。

之後該網友又生下一名女嬰，婆婆的態度更加惡劣，於是他們只好搬出婆家，豈料婆婆卻到處抱怨「兒子娶了壞媳婦，慫恿他搬出去還不給看孫女」。近日婆婆突然打電話要求懷上第三胎的她幫忙買咖啡，但由於網友即將臨盆，且還需照顧兩名女兒，只好婉拒婆婆，然而婆婆卻怒嗆她「反正你只是不會下蛋的母雞，生了兩個賠錢貨」。

令人欣慰的是該網友的丈夫十分明事理，向婆婆申明「老婆娶回家就是要疼的」，當婆婆致電給他抱怨「家門不幸娶到這種媳婦」時，回覆婆婆「我老婆脾氣這麼好，她不會無緣無故掛你電話」，碰了一鼻子灰的婆婆只好作罷。

婆婆的過分行徑讓眾多網友激憤，留言「女生是賠錢貨？婆婆怎麼不先重新投胎」、「婆婆老公主」、「太誇張」，另外網友紛紛認為她的老公十分貼心，大讚「還好老公神隊友」、「有一個這樣挺你的老公就夠了」、「搬出來住，不要太理她，自己開心就好」。