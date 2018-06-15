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媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00聯合新聞網 MamiBuy

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說到底，媳婦婆婆不順眼，最大問題就是沒有接納對方成為自己的家人。但婆婆本來就不是媳婦的媽，如果婆婆本身又作風強勢、超愛嘮叨、傳統思想重又很迷信，就會變成媳婦眼中的太后等級的巫婆。而眾大姑小姑之所以變成臭毒菇，也常常是幫親不幫理所造成的，或是以超高標準看待弟媳的一言一行。

不要說是現代，即使包括古代的女性，如果可以選擇的話，都希望能找到一個有錢

的丈夫，不但要溫柔體貼而且永遠不會有外遇，最重要的，他若是個孤兒那就更加分了，因為在婚姻中可以不用面對婆媳的問題，那該有多幸福呀，可惜這種天方夜譚出現的機會可以說是微乎其微，因此請別做白日夢，還是趕快面對現實吧！

扮演好各自的角色，不要苛求對方

為什麼婆媳問題總是像章回小說一篇又一篇的，令人驚心動魄、沒完沒了似的，而

且多半總是以悲劇收場。其實婆婆和媳婦之間，這種因身分背景差異且跨越時代的女人戰爭，之所以會永不止休地繼續存在，說穿了，它只有個很平凡的理由，就是為人母的婆婆割捨不下對兒子的情愫，而身為媳婦的妻子只想要全部佔有及掌控丈夫的感情，雖然彼此都是以愛自己所愛的男人為前提，可惜每個人因為立場和觀念的不同，導致在權力慾望面前也就只好各顯神通了。

站在媳婦的觀點來看婆婆，她會認為婆婆妳既然曾經做過人家的媳婦，如今好不容

易變成了婆婆，理當會痛定思痛，而做到己所不欲勿施於人的典範才對，怎麼會反而變本加厲，處處找我的麻煩呢？而且妳的兒子已經成家立業，並且和我結婚了，妳不是就應該要學會放手？

換成婆婆的角度，則認為現代的媳婦怎麼會如此白目不懂事，且完全不受教？比起

她們從前當媳婦的歲月所受的待遇和委屈，顯然已有了天淵之別的進步，可惜對於現代媳婦而言，仍不滿足不知珍惜 。

婆婆感慨萬千之餘，心想：如果換成妳是我婆婆的媳婦，大概早就逃之夭夭了。何

況雖然我兒子已經和妳結婚了，可是我就是害怕妳根本不懂事，連自己都照顧不好，怎麼還有能力來幫我兒子？所以我才不敢馬上放手，希望能先把妳教會。

經營婆媳關係，別讓男人插手

儘管在媳婦的眼中，婆婆只是個過氣的老女人，可是她是丈夫的母親的事實始終都

存在，且或多或少還是具有一定程度的影響力，因此看在婚姻還要繼續維持也不想馬上就離開老公的份上，只好對婆婆採取忍耐和包容。

一般媳婦最受不了的就是婆婆凡事管得太多，要求太多和破壞性太強，像是集教

官、警察和調查員於一身的惡婆婆。不但已介入他們夫妻的生活空間，而且也會影響到夫妻間的感情和信任，另外有些婆婆有心事或對媳婦不滿從不直接表達，反而會選擇在背後數落或私下跟自己的丈夫抱怨，然後再由丈夫出面來質問她，導致媳婦更是不爽。

而類似的問題經常變化多端，在不知道婆婆到底要什麼，也不知道該如何著手的情況下，可能就是屬於媳婦眼中的巫婆吧。

可是對於婆婆而言，她會覺得媳婦到底不比自家的女兒，因此說話不能太隨便，免

得雞同鴨講，或者被誤會成指桑罵槐，在這樣的情況下，可能彼此的誤會越來越深。

但若老是必須戰戰兢兢，或客客氣氣地對媳婦說話，對於數十年來發號施令、管教

子女的方式已經相當習慣和有經驗的婆婆而言，很多話不能也不敢直接講，其實也是相當令人氣餒和很沒有尊嚴的經歷。因此與其怕得罪媳婦，須一再地偽裝和矯情下去，且還未必能達到預期的效果，反而極有可能會被媳婦打臉，惹來扭曲或嫁禍的危險，因此，還不如乾脆透過兒子去反應和轉達。

偏偏身為兒子和丈夫之間的這個關鍵男人，就算懂得媽媽的心意，未必就瞭解妻子

的本意，而猜得著母親的意思，卻也沒有把握妻子會照章全收，因此常常為了不想給自己惹麻煩，也不想管家裡這些女人間的問題，若不是採重點式的轉達，就是完全言不及義，因此非但於事無補，往往只會強化了不必要的是非和追究。

所以婆媳之間的問題千萬不要找他，這個男人雖然是關鍵人物，但只要他真正出

手，結果只會讓事情更加複雜，因為對他而言，婆媳的問題是個無解的無頭公案，而若由他出面來解決，則常容易以鑽進死胡同的方式進行。

如果是夫妻感情不佳的話，他就會對妻子說：「換妻如換衣，隨時都可換，但世上

母親只有一個。」如果他與母親的感情較疏離的話，就可能投靠妻子這邊，他就會跟母親說：「難道妳希望我跟她馬上離婚不成？當初還是妳催我結婚的，妳現在到底要我怎麼樣？」

當哥哥或弟弟特別袒護自己的妻子時，認為母親受了委屈的自家姐姐妹妹們，就會

主動站出來想替母親討公道。站在媳婦的立場會認為：不論是大姑或小姑，都已經是嫁出去成為外姓氏的人了，豈可再回娘家來多管閒事和添麻煩？甚至大喇喇地當起了仲裁和裁判。

當丈夫一看到母親和姐妹們聯手起來對付自己的妻子時，通常不會先找妻子私下去

檢討事由，反而會有憐憫弱勢的心情，並顧及自己的面子，情緒一擁而上。於是事情爆發的衝突面開始擴大，加上妻子在旁委屈般的申訴和哭鬧，展開的親情大戰有可能就此一發而不可收拾。最後鬧到兄弟鬩牆、姊妹翻臉的也時有所聞，甚至從此老死不相往來也不稀罕。

因此古人才會說，娶到好媳婦家和萬事興，而娶到壞媳婦則家破人亡無人知。

大姑小姑為什麼會被戲謔成為臭毒菇？

因為通常她們跟媳婦是同輩，而且年齡也差不多，既然同屬年輕的世代，當然吵起

架來不但口無遮攔，更是百無禁忌，尤其是舉著為母伸張正義的旗幟，果真是雖千萬人吾往矣的氣勢。也許趁此機會可以為母親討個公道、出口氣，但後遺症的代價則是：受辱後的媳婦不可能再待在這個家，她一定會想辦法慫恿丈夫離開婆家自立門戶。

要等事過境遷後，婆婆或許才會有失去夫人又折兵的懊惱，或是已經中了媳婦的反

間計，徒生無奈和感慨。但如果婆婆沒有承擔的勇氣，反而回過頭來怪自己的女兒多事，結果大姑小姑們不但成了兄弟的眼中釘、媳婦的心頭恨，還是母親的麻煩製造者，完全得不償失，又成了裡外不是人的代罪羔羊。

因此，奉勸天下大姑小姑，看待妯娌間人際關係的最好方式，就是保持距離以策安

全，只要學習當個好的聆聽者，而不要隨便發言，妳既不是故事中的主角，也不是當事人；因此，她們婆媳之間的恩怨情仇縱然已經攪亂了一江春水，也不干妳的事。

本文擷取自黃越綏「婆媳學問大：黃越綏解答世代婆媳問題」作者黃越綏，由臺灣商務印書館授權轉載

【延伸閱讀】

媳婦應該出錢孝敬婆婆？黃越綏：媳婦有錢也是孝敬娘家的母親

如果一定要住在同一屋簷下， 該怎麼計算媳婦的生活費

媳婦婆婆

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