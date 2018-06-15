家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00 聯合報 非非



圖／陳佳蕙 分享 facebook

那日，我和媽在公園附近的餐廳吃飯，隔著大片玻璃，能看到一片青蔥翠綠在微風中輕輕搖曳，這清涼掠過我們心底。她講著安養中心的日常點滴，臉上掛著微笑。

這是媽住進老人安養中心的第三年。在第二次小中風後，她雖然沒有癱瘓在床，但也不良於行了；於是我們雇用一名看護白日來家裡照料，兒媳晚間下班再接手。不到半個月，不愛麻煩人的媽向我們表明她的決定──她要去住安養中心。

雖然我們也曾如此考慮，但這麼快又是這麼堅決地由媽媽自個兒提出來，我有很多不捨與怨懟。她住進安養中心時，我正巧在柏林，和姊姊一來一往的網路通話中，我不斷釋放不滿：「你們到底怎麼了？媽沒有臥病在床，也不是植物人，你們就對她失去耐性……」姊姊包容我的咆哮，還是按照媽的意思，讓她住進安養中心。

一個多月後返台，我急急前去探望。安養中心就在離娘家不到一公里遠之處，腹地廣大，花木扶疏，種著玉米的幾畝良田夾雜著幾棵桑樹，兩棟房舍都是一層樓的建築，相連的走廊兩旁養著鳥，一排排的座椅隨時可供休憩。我的媽沒有躺在三人房等我，而是坐在屋簷下，一派平和地等待，氣色比我遠行前好很多。

「為什麼選擇這麼做？」我還是有氣。媽卻說：「妳弟妹白天去上班，為了我要犧牲她下班後的時間，請看護也只是陪我坐著玩她的手機，我在這裡比較好啊！有全天候的看護和護理人員，三餐現煮又營養管控，比我之前在家裡找不到人聊天，真是好太多了！」她說她每天散步當運動，和中心的同學閒聊，不愁吃不愁穿，她覺得挺怡然自得。

兩年一下子就過了，我不再說些什麼了，親友去探望媽回來後也不再數落我們不孝，尤其當她無須再仰賴拐杖走路，氣色明顯紅潤之後，長輩們都說她變健康了，這一生勞碌為兒女丈夫操勞，如今終於可以放下一切……

媽說，護理人員很關心她，而她常將我們帶去的食物分享給眾人，有時還幫忙挑揀青菜，贏得護理人員的稱讚和感謝。假日裡來自各社團的表演活動更是她的最愛，年輕時她忙到沒空看電視，現在有一群人陪她同樂，她心情大好。

即便現在媽的健康狀況愈來愈好，她也不想離開安養中心回來和我們同住，選擇周末回兒子家住一晚含飴弄孫，平日則由我帶她出去品嘗美食，姊姊則不定時前來陪伴，她覺得很滿意。

姊姊常說，媽的開明觀念讓兒女不必蠟燭兩頭燒，我也不再有怨，畢竟這是媽的選擇，她用她的理智和慈愛，讓自己有個舒適的晚年！