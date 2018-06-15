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我愛一個人煮／南部水煮粽

2018-06-15 06:00聯合報 太陽臉

南部水煮粽口感軟糯，是許多人端午節慶時的心頭好。圖／太陽臉
南部水煮粽口感軟糯，是許多人端午節慶時的心頭好。圖／太陽臉
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在菜市場開始看到粽葉擺出來，就近端午了。去年我試做了北部粽，就是把糯米先煮熟、拌入調味料和餡料一起包在粽葉裡用電鍋蒸，今年來挑戰水煮的南部粽。

內餡用了花生、栗子、魷魚、豬肉、香菇、筍丁和蝦米、紅蔥頭、蘿蔔乾炒成的料。特別的是加了一般人比較陌生的蚵乾，小時候爸爸去澎湖出差都會買，媽媽就會拿來煮成鹹粥，滋味濃郁，有些人會包入粽子裡。

花生跟栗子泡水，入電鍋蒸熟。乾香菇泡發、筍子切丁用熱水燙一下，乾魷魚加鹽泡發後切細條；蚵乾泡換水三次後，跟水、酒、薑、蔥用電鍋蒸半小時備用。

豬肉切塊下鍋乾煎，然後下調味料：醬油、醬油膏、蠔油、五香粉、胡椒粉、酒、糖和水煮開，再下油蔥酥和香菇滷一小時。取些許滷豬肉的湯汁，分別把筍丁、花生、栗子、魷魚和蚵乾煮一下。蘿蔔乾泡水切碎，蝦米泡水，與紅蔥頭末一起下鍋炒香，另取些許滷豬肉的湯汁和糖拌炒。

糯米前一晚先泡水，水倒掉後加點鹽、胡椒粉拌一下。粽葉洗淨用沸水煮過、放涼擦乾。取兩片粽葉交疊捲成漏斗狀，先放米，把上述餡料放入再放米壓緊，包好綁上棉線，不要綁太緊，因為米煮熟後會膨脹。鍋內放水淹過粽子大火煮到開，轉中火持續煮兩小時即可。

繁瑣的步驟從備料到煮熟要花上一整天時間，所以如果吃到家人包的粽子，可要懷著感恩的心。

包粽步驟繁瑣，從備料到煮熟要花上一整天。圖／太陽臉
包粽步驟繁瑣，從備料到煮熟要花上一整天。圖／太陽臉
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粽子澎湖

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