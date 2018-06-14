小氣男友因「借35元」爆氣 她還50元後怒喊放生

2018-06-14 12:21 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友憤怒表示，她繳電話費時身上錢不夠，和男友借35元，對方卻一再推託，最後還為此鬧脾氣，讓她感到失望又生氣。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

雖說情侶之間的金錢應算明比較好，但若太過斤斤計較，反而會成為爭吵的導火線。一名女網友生氣地表示，前幾天她到電信門市繳電話費，發現身上錢不夠，於是向男友借40元，沒想到對方一再推託，最後雖然拿出35元借給原po，但卻因此鬧脾氣。該名女網友對男友的小氣感到失望和生氣，最後匯了50元給對方後決定分手。

一位女網友在臉書《靠北男友》上表示，前幾天和男友吃完晚餐後，到電信門市繳交電話費，因為金額不多所以決定用現金付款，但身上的零錢卻不夠，於是原po便開口向男友借40元。沒想到，對方連錢包都沒翻就回答「沒錢」，聽到原po承諾晚點會還才掏出錢包，接著卻又以身上只有35塊零錢為由推託，最後是經過這名女網友一再溝通，才心不甘情不願地借出35元。

兩人步出電信門市之後，男友竟不悅地表示「有一種被坑的感覺」，讓原po十分生氣。她表示，自己和男友借錢每一次都會還，對方也曾和她借過錢，這次男友竟然因為區區35元鬧脾氣，讓她覺得失望又憤怒。後來，原po匯了50元還給男友並告訴他「我不需要連個35塊都要跟我計較的男友」，但對方卻裝作若無其事的樣子，讓她猶豫是否要為了35元和對方分手。

對此，許多網友表示，連35元都要計較的男友確實小氣過頭，建議原po放生對方，「計較小錢的男人..別奢求他能給妳什麼依靠」、「我給你40塊，你快跟他分手」、「如果只是談個戀愛都要計較那幾根毛，結婚也差不多是這種結局了」。