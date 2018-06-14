5歲女孩被丟在遊樂場 早熟回「不想吵媽媽逛街」

2018-06-14 11:35 聯合新聞網 綜合報導



網友在百貨公司的遊樂場遇到一名小女孩，媽媽卻不見蹤影。聯合報系資料照，示意圖。 分享 facebook

有位吳姓女網友在臉書社團爆料公社分享昨天白天她在百貨公司遊樂場遇到的狀況，一名約五歲大的小女孩獨自在遊樂場玩，後來還一直緊跟著這名女網友，結果二人之間的對話讓許多網友看完都心疼小女孩的遭遇，更多人是一面倒地批評小女孩的媽媽「太扯！」

女網友表示，昨天她剛好帶小孩到遊樂場玩，發現裡頭有一位小女孩，不曉得已經在裡面玩多久了，她好奇問，「妳媽媽呢？」她回答，「去逛街了。」小女孩看起來滿大的，她好奇這時間怎麼沒有去上課？一問之下，小女孩說自己五歲，不想離開媽媽，不想上幼稚園。

過了一陣子，小女孩終於忍不住說想媽媽了，遊樂場工作人員問她知不知道媽媽的電話，女網友又說，想媽媽就直接打給她，沒想到小女孩卻回「我不想吵媽媽逛街，不想煩她」、「我想媽媽的時候，都假裝她在我身邊。」

小女孩講出來的話讓旁邊的人聽了都很不捨，遊樂場工作人員說，「其實我們有規定，大人要陪同，但很多說去廁所就不見了。」又過了二個小時，等到女網友準備帶自己小孩離開時，小女孩還在這裡，中間她媽媽有出現一次，在外牆跟她說話，但後來就都沒再出現。

女網友感慨表示，或許這位媽媽覺得自己的小孩算滿大了，又真的很乖，才願意這樣放心讓她自己一人在這裡玩吧，「雖然我不了解對方家長想法，也不了解小女孩成長經歷，只是聽到孩子說話為孩子心疼。」

不少網友看了紛紛留言說，「要訓練小孩也不是這種訓練法，要等出事了才來後悔？」、「也太放心了吧，就這樣放著小孩自己去逛街？」、「好不捨」、「好獨立的小孩」、「好乖啊，都不會哭」，還有人認為媽媽實在太扯，是有沒有這麼想逛街啊，也有人分析說，妹妹應該是常常被丟下才會說出這些話。