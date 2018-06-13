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月入300K交不到女朋友 因為他從事殯葬業？

2018-06-13 22:09聯合新聞網 綜合報導

網友表示他月薪300k，長得還算可以，但就交不太到女朋友，女方只要聽到他的職業就...
網友表示他月薪300k，長得還算可以，但就交不太到女朋友，女方只要聽到他的職業就立刻搞消失，讓他疑惑到底該不該在曖昧期說實話呢？圖/ingimage ＿
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網友在PTT發文提問，他今年剛滿30歲、身高183cm、體重73kg、不煙不酒不檳榔、月薪300k，長得還算可以有不少女生主動靠近，但只要聽到他的職業就立刻搞消失，到底該不該在曖昧期說實話呢？甚至讓他質疑「殯葬業業者交得到另一半嗎？」

該名網友表示，家中是開葬儀社的，從小就會因為家庭背景的關係受到同學的嘲笑，讓他往後再填寫家庭資料時只會寫父親是商人，有時候父親下班會開著公司的車來接他放學，在車窗下就有一排XX生命禮儀事業，有陣子他會刻意用指甲把字摳掉。長大後才慢慢釋懷，高中的時候，交了一個女朋友，女友的爺爺就對禮儀公司有點嫌惡。

他指出，其實自己的收入很不錯，每個月隨便可能也都有個30萬左右，但就是不知道為什麼都交不太到女朋友，之前有跟幾個女生曖昧，多半她們在知道從事這個職業之後，感覺好像都瞬間冷掉，她們嘴巴上都會說「喔這是很偉大的職業欸」，然後之後就開始搞消失，不然就是回訊越來越慢。雖然現在心態上不會自卑了，純粹只是有點搞不懂到底這個行業跟交女友有什麼關聯，或許是女生心裡還是有點怕怕的吧，畢竟做這個行業很難避免，就是會一直需要接很多大體，甚至一天都要接好幾個。

許多網友留言表示「職業無分貴賤，不偷不搶不害人，沒什麼好嫌棄的」、「以前長輩會很介意是因為傳統觀念，沒想到現在還有人介意」、「其實台灣人的職業刻板印象很重」，也有網友表示「這也表示女生不是只看中你的錢，可能是心裡真的會怕」，也有網友勸「因為不瞭解某個行業，所以憑藉著刻板印象去認定對方，是很有可能因此錯過一段好姻緣的！」

PTT

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