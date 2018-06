親子手牽手/是誰被關在衣櫃裡?

2018-06-14 06:00 聯合報 江珮瑾



要接這個專欄之前,除了壯爸,我還跟壯壯外婆討論書寫的方向及內容規畫,我問她:「我如果寫到自己會喜歡女生之類的故事,會不會讓妳難做人?」她反問:「有什麼關係?」我說:「妳知道跟我寫出來不一樣,可能會被其他親朋好友知道,妳不怕會被罵了嗎?」壯壯外婆說:「有什麼好怕的,知道就知道,妳想寫什麼就寫。」

其實,我早在幼稚園時就知道自己會喜歡女生也喜歡男生,到國中更是瘋狂迷戀女生,但性別平等教育根本不存在於當時的校園,我完全不知道該怎麼辦,一直到大學、研究所,才通過閱讀、與其他同志朋友互動的過程中自我肯定。只是擔心完全沒受過性別平等教育的家人會無法接受,為了不讓雙方受傷,先對平輩的家族成員們出櫃,慢慢透過分享性別議題、同志朋友的故事,最後才在研究所畢業、交了人生中第一個女友後向媽媽出櫃;雖然換來一句「神經病」,但我們並沒有放棄溝通,反而開啟了更多向度的對話。

徹底公開出櫃,是因為前年在FB上傳了一張壯壯身著彩虹包屁衣、揮舞彩虹旗的照片,表示對婚姻平權、多元成家的支持,被長輩在家族LINE群組中痛罵利用壯壯做不對的事後,痛苦掙扎地決定向親友們出櫃。這麼做除了要讓壯壯從小認識多元性別、學習尊重差異、知道自己的母親是什麼樣的人,更要讓他知道,未來無論他愛男人或女人,我都一樣愛他。也要全世界的人知道,非異性戀者不是什麼妖魔鬼怪,是人,是有血、有肉、有愛的人,不是別人,是他們的家人,也是別人的家人。

《我們的同志孩子》記錄了香港小童群益會服務青少年同志的「性向無限計畫」、家長組中九個有同志子女父母的心路歷程,留下華人社會珍貴的家有同志子女的父母生命經驗紀實。同時記錄青年同志的生命故事和社工的經驗分享,更邀請心理師、醫師等不同領域的專家,回應家有同志子女的父母面對孩子出櫃時,常會遇到的「如果全世界歧視你的子女,你站哪邊?」、「性傾向改不了?」等疑問。

期待恐同者別再壓住櫃門,讓同志及其家人得以從衣櫃出走。

●註:同志向他人表明性傾向時,稱為「走出衣櫃」(come out of the closet),簡稱「出櫃」,又稱「現身」,相對詞則是「未出櫃」(in the closet)。