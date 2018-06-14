生活的風景／魚兒向前行

2018-06-14 06:00 聯合報 劉月雲



圖／劉月雲 分享 facebook

那日和家人到宜蘭冬山參觀綠色博覽會，外子對魚菜共生頗感興趣，一入會場便按圖索驥、到水塘邊專心聆聽導覽人員介紹魚菜共生的過程，我則被一旁的裝置藝術給吸引。

這些魚兒造型的裝置藝術，是用草繩編織而成的。水面上露出半身的魚和水中的倒影，構成一隻隻完整的魚；隨著微風輕拂，水波漣漪相連，站在岸邊觀看的我，霎時有了魚兒正列隊向前行的錯覺，煞是有趣。