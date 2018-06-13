姑姑超黏竟向女友爭寵？要求和男友單獨旅行睡同張床

2018-06-13 14:13 聯合新聞網 綜合報導



許多女性交往時最怕遇到「媽寶」，一名網友卻遇到了奇葩的「姑寶」，她發文抱怨男友跟表姑姑感情親密，不僅經常單獨吃飯、逛街、看電影，表姑姑甚至要求兩人出國旅遊同睡一張床，還會對男友與其他親戚說她的壞話，她崩潰詢問「是我太敏感，還是真的怪怪的」，網友則是勸她放手，回應她「這種太怪的不要介入」。

有網友在Mobile01貼文，交往兩年半的26歲男友與50餘歲的表姑姑自小感情親密，由於表姑姑膝下無子，因此待男友如兒子般付出，然而兩人不僅會單獨吃飯、逛街、看電影，表姑姑甚至提出希望倆人出國旅遊時同睡一張床，網友向男友反應希望他婉拒，卻只得到「又沒什麼，小時候也是這樣」的回應，讓她很是傻眼，認為「現在都長大了，也不是單身」。

男友表姑姑不僅會和網友「爭寵」，還會向男友說三道四，挑撥兩人感情，向男友質疑「她真的愛你嗎？」還會要求男友「不要太讓她」，種種踰矩行為讓網友很是困惑，無法理解男友表姑姑的心態為何。

網友不滿向男友抗議甚至要求分手後，男友卻只會哭鬧，甚至態度消極的說「那是別人的問題，又不能控制別人」，由於男友若拒絕表姑姑的邀約，表姑姑還會向親戚們說他的壞話，導致男友夾在她與表姑姑之間很是為難，雖然有盡量拒絕，表姑姑卻不願放棄。

貼文一出網友一面倒認為該網友男友與表姑姑的相處模式十分詭異，質疑「你男友也很享受這種關係，不然早就排斥了」、「可能不只搞曖昧，還有金援關係」、「男的沒有主見，是不是男人」。

多數網友建議她趕快離開這個「姑寶」，留言「天底下這麼多男人你不要非要他，他是有皇位繼承嗎？」、「這朵菇以後會是亂源」、「你男友連基本做人分寸都拿捏不好，你還指望以後？」、「你男友楊過？」