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沒有朋友好邊緣？但我卻想「跟沒朋友的人當朋友」

2018-06-14 15:34聯合新聞網 文／采實文化提供

圖片來源／Pixabay
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「我把你當朋友，你卻肯定不這麼想吧。」

這種話我大概聽過一百次。無論站在客觀或主觀角度，我都是一個沒朋友的人。說起來，對於「朋友」這個有點難為情的名詞，我甚至不知道其指涉的人與人之間該保持怎樣的距離才適當。

「朋友」之所以是「朋友」，或許正因為無法保持適當距離吧。

有個女性友人擁有出色到令我嫉妒得想殺死她的繪畫才華，我沒把她當朋友，我把她當一輩子的競爭對手。有個男性友人可愛得讓人差點愛上他，我沒把他當朋友，我把他當一年只見一次面的任性戀人。

所以，我沒朋友。我認為不把朋友當朋友是一種奢侈行為。

然後，我喜歡那些說自己連一個朋友都沒有的人。

在因為「沒有朋友」而感到困擾的人之中，許多人是看了數不清的電影和小說，聽了數不清的音樂，變得愈來愈孤獨，愈來愈想念人群，卻又拿這一點辦法也沒有，焦躁得幾乎要爆炸。如果是這樣的人，我想成為他的朋友。

有誰會想跟「說自己好想要朋友」的人當朋友。一如沒有男人想跟成天嚷著自己想交男朋友的女人交往一樣。人際關係不是裝飾品，若以裝飾品來說，那每個人身上懷抱的孤獨未免太大了。

究竟誰才是朋友，通常得等到分開之後才知道。

同班同學成為老朋友時，才會知道對方是不是摯友。

學生時代的同班同學或同梯進公司的同事，就像被迫搭上同一輛電車的乘客。直到抵達目的地同時下車為止，都被迫持續待在同一個地方面對彼此，是這樣的關係。彼此去了不同地方後，如果還想回到往日的地方和某人交談，那個人才真的稱得上是朋友。

從國一到大四，無論自己還是環境都無聊得讓我憤怒發狂。如果說保持好心情是成年人的義務，那麼年輕人的義務或許是這樣的：比方說坐隔壁的傢伙很無聊、或是以為自己能跟對方分享什麼結果卻無法分享的某個夜晚、又或者是擅自以為誰能理解自己結果卻不然時，所感受到的憤怒與悲哀怎麼也無法被填滿。只能抱著這赤裸裸的寂寞，持續做著自己也覺得莫名其妙的事，直到哪天遇見，不，是遇上了一個寫出和自己一模一樣文字，思考一模一樣事情的人。

我是這麼定義朋友的：

「自己想到或感覺到的事，不必說明得清楚易懂，也不必硬要有個結論，更不必刻意說得逗趣，只要直率地說出口。

能讓自己這麼想，而對方也會這樣直率回應的人。還有，透過電話或電子郵件說這些事會覺得失禮的人。

因為希望彼此維持必要的時候能在言語上刺傷對方的關係，所以無論是交情多親密的朋友，見面前還是會緊張。

萬一這樣的朋友缺錢、失戀或只剩一年壽命，該如何是好？首先，只能自己堅強活下去了。

（本文出自《不知道哪一天會分開，但不是今天》、作者F、譯者邱香凝 ，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）

圖／采實文化提供
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